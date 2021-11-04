سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد مقتل ثلاثة جزائريين.. هذا موقف المغرب من إمكانية الحرب مع الجزائر
صرّح مصدر مغربي، لم يرغب في الفصح عن هويته، بأنّ بلاده لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر. وجاء ذلك في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية تعليقاً على ما وصفه بأنّه "اتهامات مجانية" من السلطات الجزائرية.
بعد مقتل ثلاثة جزائريين.. هذا موقف المغرب من إمكانية الحرب مع الجزائر
مصدر مغربي يؤكّد أنّ بلاده لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر / Getty Images
4 نوفمبر 2021

أكّد مصدر مغربي الأربعاء أنّ المملكة لن تنجرّ إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقاً على ما وصفه بأنّه "اتهامات مجانية" بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نُسِب إلى القوات المسلّحة المغربية في إقليم الصحراء المتنازَع عليه.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: "إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإنّ المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجرّ إلى دوامة عنف تهزّ استقرار المنطقة"، مُديناً "اتهامات مجانية" ضد المملكة.

وأضاف: "إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإنّ المغرب لن ينساق وراءها".

بينما لم يصدر أيّ رد رسمي من السلطات المغربية، أكّد المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته أنّ "المغرب لم ولن يستهدف أيّ مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات".

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان "تعرّض ثلاثة رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقّلهم بين نواكشوط (موريتانيا) وورقلة (الجزائرية)"، في الأوّل من نوفمبر/تشرين الثاني.

ونسبت الهجوم "الجبان" إلى "قوّات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية (..) بواسطة سلاح متطوّر"، دون أن تحدّد موقعه بالضبط.

في حين قال مدير الموقع الجزائري المتخصّص "مينا ديفينس" أكرم خريف، إنّه حصل في "بئر لحلو بالصحراء الغربية".

واعتبر المصدر المغربي أنّ هذه المنطقة "تتنقل فيها حصرياً المليشيا المسلّحة" لجبهة البوليساريو، الّتي تطالب باستقلال إقليم الصحراء مدعومةً من الجزائر.

وأضاف "إنّه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدّث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية".

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة الّتي تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط الّتي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) الّتي تحظى بدعم جزائري، فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة والّذي أقرّته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر/أيلول 1991.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us