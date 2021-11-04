سياسة
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تسجيلات صوتية منسوبة لوزير خارجية لبنان تنذر بتعميق الأزمة مع السعودية
أثارت تقارير نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، بعنوان: "مسلسل سقوط «الأقنعة المزيفة» مستمر بعد شربل وقرداحي"، تتعلق بتسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، جدلاً بين رواد موقع تويتر.
تسجيلات صوتية منسوبة لوزير خارجية لبنان تنذر بتعميق الأزمة مع السعودية
عكاظ نشرت على موقع تويتر تقريراً بعنوان: عكاظ تكشف ما حاول عبدالله بوحبيب إخفاءه عن الإعلام / Reuters
4 نوفمبر 2021

أثارت تقارير نشرتها صحيفة عكاظ السعودية، تتعلق بتسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، جدلاً بين رواد موقع تويتر.

ونشرت الصحيفة السعودية تقريراً على صفحتها الرسمية بالموقع قالت فيه: "تسجيلات حصلت عليها عكاظ تورط وزير خارجية لبنان.. مسلسل سقوط «الأقنعة المزيفة» مستمر بعد شربل وقرداحي.. عكاظ تكشف ما حاول عبدالله بوحبيب إخفاءه عن الإعلام".

من جانبه رد وزير الخارجية اللبناني عبر الصفحة الرسمية للوزارة على تويتر قائلاً: "توضيحاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقرراً موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 (أكتوبر) تشرين الأول 2021، يهمني التأكيد أن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية إصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية وإعادتها إلى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهداً لأجله.."

وتابع الوزير: "كنت أتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الأزمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات.. مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع.. نأمل من كافة وسائل الإعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الإخوة والاشقاء العرب.."

والأربعاء دعا عبد الله بو حبيب إلى حل "الإشكالية" الراهنة بين بلاده والسعودية بـ"الحوار" و"تغليب المصلحة العربية المشتركة"، وذلك على خلفية غضب خليجي من تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بشأن الحرب في اليمن.

وقبل تعيينه وزيراً في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، قال قرداحي، في مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس/آب وبُثت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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