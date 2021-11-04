سياسة
3 دقيقة قراءة
الرئيس التونسي بعد معاينته "نفق المرسى": ثمّة تدبير إجرامي وراء حفره
عاين الرئيس التونسي قيس سعيّد النفق المحفور بضاحية المرسى على مقربة من منزل السفير الفرنسي في العاصمة. وعلّق سعيّد بأنّه "ثمّة قرائن تدل على وجود تدبير إجرامي" وراء النفق، فيما طمأن شعبه، مؤكّداً إطلاع الجهات المختصة للرأي العام على كل حقيقة تُكتشف.
الرئيس التونسي بعد معاينته "نفق المرسى": ثمّة تدبير إجرامي وراء حفره
الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف، بالقصر الرئاسي في قرطاج
4 نوفمبر 2021

علّق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، على حادثة "حفر نفق" قرب مقر إقامة السفير الفرنسي بالعاصمة، مُشيراً إلى معاينته مكان الحادثة رفقة رئيسة الحكومة نجلاء بودّن، ووزير الداخلية توفيق شرف.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية، توفيق شرف، بالقصر الرئاسي في قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في بيان فتحها تحقيقاً حول أعمال حفر نفق في ضاحية المرسى، مقر إقامة السفير الفرنسي بالعاصمة.

وقال سعيّد، إنّه "توجّه بنفسه ليلة أمس (الأربعاء) صحبة رئيسة الحكومة ووزير الداخلية لمعاينة النفق الذّي جرى اكتشافه، رغم محاولات المبالغة والتهويل وبث صور لا علاقة لها بالمكان إطلاقاً".

وأردف: "ثمّة قرائن تدل على وجود تدبير إجرامي وراء حفر هذا النفق، وستتولّى الجهات الأمنية المختصّة إنارة الرأي العام بكل حقيقة يجري اكتشافها".

وشدّد على أنّه "لا يمكن لمن دبّر أو يحاول التدبير والتنفيذ (في إشارة لعملية حفر النفق)، الوصول إلى مبتغاه والمسّ من مؤسّسات الدولة، ومن علاقتنا مع الأصدقاء والأشقاء".

وكان بيان الداخلية التونسية قد أشار إلى ورود معلومات عن "نشاط مشبوه" بأحد المنازل في ضاحية المرسى، وأنّه بعد التحرّي، جرت مداهمة المنزل، وضبط "وجود أشغال حفر نفق".

وأضاف الرئيس التونسي "من يعملون في الظلام لن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم ومآربهم، ومن يتصوّر أنّه يبثّ الفتنة أو يضرب مصالحنا أو يزايد أو يكذب ويفتري سيكشفه الشعب والتاريخ".

وتابع: "أطمئن كل التّونسيين والتونسيات، وكل الدول الّتي لنا معها علاقات، على أنّ تونس ستبقى آمنة بالرغم من كل المحاولات اليائسة لبعضهم بقواتها المسلحة والأمنية وبالشعور العميق بالمسؤولية الّتي يتحملونها في هذا الظرف الصعب".

يُذكر أنّ الداخلية قد أفادت في بيانها بشأن الحادث أنّه "جرى تعهيد (تكليف) مصالح الإدارة العامّة للحرس الوطني (الدرك) المكلّفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث (التحقيقات) والمعاينات الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة".

وتابع البيان أنّ: "الموضوع يحظى بمتابعة من أعلى مُستوى"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يوضّح البيان الجهة الّتي تقف خلف حفر النفق، إلّا أنّ السلطات أعلنت في الأشهر والسنوات الماضية، ضبط خلايا إرهابية، آخرها الإعلان الخميس الماضي، عن كشف خلية تنشط بين ولايتي الكاف (شمال غرب) وتوزر (جنوب) تعمل في مجال استقطاب العناصر النسائية لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us