ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ أن أسعار الشقق السكنية في السعودية ارتفعت بوتيرة سريعة خلال خمس سنوات، في إطار خطة حكومية لتعزيز ملكية المنازل من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة وتقديم قروض رخيصة.

وصعدت أسعار الشقق في العاصمة الرياض ومدينة جدة بنسبة 17% و12% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لبيانات شركة استشارات عقارية "نايت فرانك".

وفي إشارة إلى خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للابتعاد بالاقتصاد السعودي عن النفط، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك" فيصل دوراني "أصبحت ملكية المنازل متاحة أكثر بأسعار معقولة منذ إطلاق خطة التحول".

وأضاف دوراني: "فالشقق المكونة من غرفتي نوم، على سبيل المثال، تكلف في المتوسط 2.4 ضعف الدخل السنوي، مقارنة بمضاعف قدره 2.7 مرة في عام 2016، وهو ما يندرج ضمن عتبات القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالمياً".

وقال دوراني إن "أسعار منازل الأسرة الواحدة لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع أسعار الشقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تكلف ما بين سبعة إلى 12 ضعف الدخل السنوي".

وتهدف المملكة إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70% في عام 2030 من حوالي 60% اليوم.