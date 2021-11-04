نستعرض تسلسلاً زمنياً منذ عام 1956 وحتّى نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمأساة عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جرّاح في مدينة القدس الشرقيّة المحتلّة، والتي تواجه خطر التهجير من منازل تقيم فيها منذ 65 عاماً.

1956

وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية "أونروا"، تمنحان 28 عائلة لاجئة فلسطينية منازل في الحي (قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس في 1967).

1970

الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يقرّ قانوناً يسمح للإسرائيليين، باستعادة أملاك لهم بالقدس، ادّعوا ملكيتها قبل "النكبة" عام 1948.

1972

منظّمات إسرائيلية استيطانية تدعي ملكيّتها للأرض الّتي أُقيمَت عليها المنازل، وتبدأ رفع دعاوى قضائية لطرد العائلات الفلسطينية.

1976

صدور حكم قضائي إسرائيلي لصالح 4 عائلات فلسطينية، ضد مطالبة المستوطنين لها بالإخلاء.

1982

جمعيات استيطانية تطالب بإخلاء 24 عائلة فلسطينية في الحي.

1991

توصّل محام إسرائيلي إلى اتفاق مع المستوطنين، باسم 17 عائلة فلسطينية، دون الاتفاق المسبق مع العائلات.

1997

المواطن المقدسي سليمان حجازي يتقدّم بدعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية لتثبيت ملكيته للأرض.

2001

جماعات استيطانية تستولي على جزء من منزل نبيل الكرد بالحي.

2003

الجمعيات الاستيطانية تبيع حقوق الملكية للأرض إلى شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية.

2005

المحكمة المركزية الإسرائيلية ترد دعوى المواطن سليمان حجازي.

2008

إخلاء عائلة الكرد من منزلها بقرار قضائي إسرائيلي.

2009

إخلاء عائلتي الغاوي وحنون من الحي.

2020

محاكم إسرائيلية تصدر أوامر إخلاء لـ12 عائلة في الحي.

فبراير/شباط 2021

محكمة إسرائيلية تقرّر إخلاء 4 عائلات على أن يجري ذلك في مايو/أيّار من العام نفسه.

مارس/آذار 2021

محكمة إسرائيلية تقرّر إخلاء 3 عائلات أخرى، في أغسطس/آب من العام ذاته.

مايو/أيّار 2021

اندلاع مواجهات في الأراضي الفلسطينية، وحرب إسرائيلية على غزة، على خلفية الرفض الفلسطيني لترحيل العائلات.

أغسطس/آب 2021

المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن التماس ضد إخلاء 7 عائلات.

أكتوبر/تشرين الأول 2021

المحكمة العليا الإسرائيلية تقترح تسوية قبل البت بتهجير 4 عائلات.

2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

عائلات "الشيخ جرّاح" ترفض اقتراح التسوية الذي عرضته المحكمة العليا الإسرائيلية.