تعرف السيارات بالفعل كيف تقف في المرأب والأماكن المخصّصة للانتظار بمفردها، وتحذير السائقين في حال النعاس، والعودة إلى الحارة اليمنى، وأن تقترح على أصحابها طرقاً إلى وجهاتهم، إلّا أن سيارات "مازدا"، التي ستطورها العام المقبل في اليابان، ستعرف متى يصاب السائقون بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وبحلول عام 2025، ستعرف السيارات متى سيواجه السائقون مشكلة صحية مفاجئة وتحذّرهم، حسبما قالت شركة صناعة السيارات اليابانية.

سر هذه الإمكانيات هو البيانات الواردة من الكاميرات المثبّتة داخل السيارة بدون اللّجوء إلى مستشعرات الليزر، أو غيرها من "التقنيات الاقتحامية".

وستتوفّر هذه الإمكانيات في طرز ميسورة التكلفة، وليس فقط في الطرز الفارهة.

وتبشّر هذه التكنولوجيا بمستقبل واعد لواحد من أكبر مجتمعات الشيخوخة في العالم.

وأخبرت "مازدا" الصحفيين مؤخراً أنّها تعمل مع خبراء طبيين، بخاصة في مستشفى جامعة تسوكوبا، للبحث في بيانات الصور لمعرفة شكل السائق السليم، والمصاب بمجرّد الميل فجأة إلى الأمام فوق عجلة القيادة.

وبمجرّد التعرّف على المشكلة، فإنّ السيارة ستقف في مكان آمن كالمنطقة المخصّصة للانتظار بجوار الرصيف، في أسرع وقت ممكن.

وستصدر السيارة صفيراً، وستومض أضواءً للإنذار بوجود خطر، حسب ما ذكرته "مازدا".

كما سترسل السيارة مكالمة طوارئ إلى الإسعاف والشرطة.

وتعمل شركات صناعة السيارات الكبرى الأخرى، بما فيها "فولكس" الألمانية، ومنافستها اليابانية "تويوتا"، على توفير تقنية مماثلة.

وتخطّط "مازدا" لتقديم التكنولوجيا الجديدة في السوق الأوروبية بعد اليابان.

وتريد أن تنتظر وترى فعالية الأداء، وردود الفعل قبل عرض السيارة في الولايات المتحدة، حيث تعتقد أنّ هناك تساؤلات لا تزال قائمة حول قبول التقنية الجديدة اجتماعياً، على الرغم من تقديم منافسين أنظمة مماثلة توقف المركبات.

فيما يتعلّق بالمخاوف المرتبطة بالخصوصية، فالبيانات الشخصية لا تغادر السيارة، وفقاً للشركة المصنّعة.

وقال تاكاهيرو توتشيوكا، المهندس المسؤول عن التكنولوجيا الجديدة، إنّ مازدا تعمل على إيجاد طرق للتنبؤ بأي مشكلة صحية قد تظهر على السائق حتى إن لم يكن على دراية بها.

وأضاف أنّ ما تبحث عنه السيارة الجديدة هو الطرق التي يركّز بها السائقون على رؤيتها، وتأرجح رؤوسهم أثناء القيادة، والانحرافات الطفيفة أثناء القيادة، والتغييرات الطفيفة الأخرى.