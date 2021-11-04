سياسة
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رئيس الصناعات الدفاعية التركية: نصمّم قدراتنا وفق متطلبات الحروب المستقبلية
تعمل تركيا منذ الآن على تصميم القدرات العسكرية التي ستحتاجها في الحروب المستقبلية، بحسب تصريحات لرئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير.
رئيس الصناعات الدفاعية التركية: نصمّم قدراتنا وفق متطلبات الحروب المستقبلية
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير / AA
4 نوفمبر 2021

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إنهم يعملون منذ الآن على تصميم القدرات العسكرية التي ستحتاجها تركيا في الحروب المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال ورشة عمل أقامتها شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، تحت عنوان: "لنُصمّم مستقبلنا اليوم".

وشارك في الورشة ممثلون من وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الصناعات الدفاعية (تتبع الرئاسة التركية)، إلى جانب عدة شركات تركية.

وأشار دمير إلى أنّ قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا وصل إلى ما هو عليه بفضل الأداء الاستثنائي للموارد البشرية، لافتاً إلى ضرورة إدارتها بشكل فعّال.

وأضاف: "نُصمم اليوم القدرات التي سنحتاجها في الحروب المستقبلية​​​​​​​، وأنظمة الأسلحة التي سنكتسب بها هذه القدرات التي ستُغيّر قواعد اللعبة في ساحة المعركة".

وأوضح أنهم يواصلون الجهود لتلبية الاحتياجات اللازمة من التكنولوجيا المتقدّمة بجودة عالية وفي وقتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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