سياسة
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محكمة تونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
أصدرت محكمة تونسية مذكرة اعتقال دولية بحقّ الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، بسبب تصريحات سابقة له حول القمة الفرنكوفونية.
محكمة تونسية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
فتحت محكمة تونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحقيقاً في تصريحات للمرزوقي حول القمة الفرنكوفونية / Getty Images
4 نوفمبر 2021

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية.

وقال بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، إنّ "قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه".

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتحت محكمة تونسية، تحقيقاً في تصريحات للمرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده أواخر العام الجاري.

وصرّح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية، بأنّه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً هو تأييد للديكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.

وبعدما كان مزمعاً عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية، بتأجيل عقد القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حقّ تونس في الاستضافة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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