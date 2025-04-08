تركيا
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بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.. مشاورات ثنائية بين وزير التجارة التركي ونظيره الإماراتي في أبو ظبي
أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط مشاورات ثنائية مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي في العاصمة أبو ظبي، ونشر الوزير التركي عبر منصة إكس أمس الاثنين تفاصيل لقاءاته خلال زيارته للإمارات العربية المتحدة.
بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.. مشاورات ثنائية بين وزير التجارة التركي ونظيره الإماراتي في أبو ظبي
مشاورات ثنائية بين وزير التجارة التركي ونظيره الإماراتي في أبو ظبي / Others
8 أبريل 2025

وأوضح الوزير التركي أنهم عقدوا اجتماعاً مع وزير الدولة الإماراتي الزيودي بمشاركة رجال الأعمال من البلدين.

وأفاد بولاط أن الجانبين ناقشا الخطوات الممكن اتخاذها لضمان مشاركة الشركات في المشاريع المشتركة وتعزيز شراكاتها، بالإضافة إلى مجالات جديدة للتعاون، وخصوصاً التعاون في دول ثالثة.

وأضاف: "استمعنا إلى مطالب وآمال رجال الأعمال في الاجتماع وأجرينا مشاورات بهذا الصدد، ونواصل العمل بعزم لزيادة حجم تجارتنا الثنائية واستثماراتنا المتبادلة".

كما كشف الوزير أنه شارك في اجتماع مجلس الأعمال التركي العالمي الذي عُقد في أبو ظبي والتقى رجال الأعمال العاملين في الإمارات.

من جانبه، قال وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي إنّ الإمارات وتركيا تربطهما علاقات استراتيجية، مضيفاً في منشور على منصة إكس أنّ “تركيا تُعَدّ أحد أكبر أربعة شركاء تجاريين للدولة”.

وأضاف الوزير الإماراتي: “خلال لقائي مع معالي عمر بولاط وزير التجارة ضمن اللجنة الاقتصادية المشتركة، ناقشنا فتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية”.

في السياق، أوضح بولاط أنهم استمعوا إلى اقتراحات ممثلي الشركة من خلال تناول المشكلات التي تعاني منها العلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا ودولة الإمارات، وتقييم سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الإمارات.

وقال في هذا الإطار: "في حين تساهم النجاحات الدولية التي حققها عالم الأعمال التركي في تشكيل شبكة مهمة لعالم الأعمال التركي في الخارج وتعزيز الجاليات التركية في المهجر، فإننا في وزارة التجارة سنواصل دعم رجال الأعمال ورواد الأعمال في أنشطتهم الخارجية من خلال الدعم الذي نقدمه".

جدير بالذكر أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى اليوم 149 مشروعاً في الإمارات، بلغت قيمتها الإجمالية 17.7 مليار دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.

مصدر:TRT ARABI
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