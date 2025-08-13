الحرب على غزة
غولان يتهم نتنياهو بتغليب مصالحه على أمن إسرائيل.. وبن غفير يدعو لعزل رئيس الأركان
هاجم زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بتغليب مصالحه الشخصية على أمن إسرائيل، وذلك في أعقاب إقرار "الكابينت" الإسرائيلي خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
13 أغسطس 2025

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر صدّق، الجمعة الماضية، على خطة طرحها نتنياهو، تقضي ببدء عملية عسكرية لإعادة احتلال القطاع، تبدأ من مدينة غزة عبر تهجير سكانها نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل التجمعات السكنية، تليها مرحلة ثانية تشمل السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

القرار أثار موجة احتجاجات داخل إسرائيل، إذ اعتبرت عائلات الأسرى والمفقودين الخطة بمثابة "حكم إعدام" لأبنائهم المحتجزين لدى حركة "حماس".

كما أعلنت عائلات الأسرى، إلى جانب شركات وجامعات إسرائيلية، نيتها تنظيم إضراب شامل في 17 أغسطس/آب الجاري، رفضاً للخطة.

وقال غولان، عبر منصة "إكس"، إن نتنياهو "يطالب بولاء شخصي على حساب أمن الدولة"، مضيفاً أن رئيس الوزراء "يواصل استنزاف جنود الاحتياط، ويقودهم بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى مصايد الموت التي نصبتها حماس".

وأشار غولان إلى وجود خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي يعارض الخطة المقترحة. ويفضل زامير بدلاً من ذلك تنفيذ عمليات تطويق لمناطق متعددة في القطاع للضغط العسكري على حركة "حماس"، بهدف إطلاق سراح الأسرى دون التورط في ما وصفه بـ"أفخاخ استراتيجية".

وذكرت صحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل"، مساء الثلاثاء، أن زامير أبلغ قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين بأن مقربين من نتنياهو يسعون إلى عزله بسبب موقفه الرافض للعملية المقترحة في مدينة غزة.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إلى عزل زامير، إذا لم يُقْدم الأخير على إقالة من وصفهم بـ"خلية المؤامرة" داخل الجيش.

ونشر بن غفير على منصة "إكس" صورة مركبة لزامير إلى جانب خمس شخصيات، من بينها رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي، معتبراً أن بقاء هؤلاء في مواقعهم يُضعف الانضباط العسكري.

يُذكر أن تقديرات رسمية إسرائيلية تشير إلى وجود نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة، بينما تحتجز إسرائيل أكثر من 10,800 أسير فلسطيني، يعاني عديد منهم أوضاعاً إنسانية صعبة، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير لقسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و599 شهيداً و154 ألفاً و88 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصاً، بينهم 103 أطفال.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT ARABI
