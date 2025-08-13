وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر صدّق، الجمعة الماضية، على خطة طرحها نتنياهو، تقضي ببدء عملية عسكرية لإعادة احتلال القطاع، تبدأ من مدينة غزة عبر تهجير سكانها نحو الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل داخل التجمعات السكنية، تليها مرحلة ثانية تشمل السيطرة على مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

القرار أثار موجة احتجاجات داخل إسرائيل، إذ اعتبرت عائلات الأسرى والمفقودين الخطة بمثابة "حكم إعدام" لأبنائهم المحتجزين لدى حركة "حماس".

كما أعلنت عائلات الأسرى، إلى جانب شركات وجامعات إسرائيلية، نيتها تنظيم إضراب شامل في 17 أغسطس/آب الجاري، رفضاً للخطة.

وقال غولان، عبر منصة "إكس"، إن نتنياهو "يطالب بولاء شخصي على حساب أمن الدولة"، مضيفاً أن رئيس الوزراء "يواصل استنزاف جنود الاحتياط، ويقودهم بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى مصايد الموت التي نصبتها حماس".

وأشار غولان إلى وجود خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، الذي يعارض الخطة المقترحة. ويفضل زامير بدلاً من ذلك تنفيذ عمليات تطويق لمناطق متعددة في القطاع للضغط العسكري على حركة "حماس"، بهدف إطلاق سراح الأسرى دون التورط في ما وصفه بـ"أفخاخ استراتيجية".

وذكرت صحيفتا "هآرتس" و"تايمز أوف إسرائيل"، مساء الثلاثاء، أن زامير أبلغ قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين بأن مقربين من نتنياهو يسعون إلى عزله بسبب موقفه الرافض للعملية المقترحة في مدينة غزة.