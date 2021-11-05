أعلنت السلطات الفرنسية الخميس، أنّ سفينة الحاويات "ساورة" المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجَزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست (غرب) لعدم دفع مالكها أجور بحّارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال رينيه كيريبيل رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إنّ "الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوَّن من 22 شخصاً، جميعهم من الجنسية الجزائرية"، مضيفاً أن "السفينة محتجَزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري".

و"ساورة" سفينة حاويات صُنعت في 2012، يبلغ طولها 120 متراً وأبحرت من الجزائر العاصمة متّجهة إلى أنتويرب.

ولن تتمكّن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقّة وتُصلِح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.

وقال كيريبيل إنّ "مرفقاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطَّل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام (إل آر آي تي) لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبُّعها".

وأضاف أنّ كبائن سطح السفينة بدورها ليست في حالة مقبولة، وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد.