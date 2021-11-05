سياسة
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أزمة جديدة؟.. فرنسا تحتجز سفينة حاويات جزائرية بزعم عدم دفع أجور البحَّارة
أعلنت فرنسا احتجاز سفينة الحاويات "الساورة" المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، منذ يوم الجمعة في ميناء بريست، لعدم دفع مالكها أجور بحَّارتها منذ ثلاثة أشهر.
أزمة جديدة؟.. فرنسا تحتجز سفينة حاويات جزائرية بزعم عدم دفع أجور البحَّارة
"ساورة" سفينة حاويات صُنعت في 2012 ويبلغ طولها 120 متراً
5 نوفمبر 2021

أعلنت السلطات الفرنسية الخميس، أنّ سفينة الحاويات "ساورة" المملوكة من الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية، محتجَزة منذ يوم الجمعة في ميناء بريست (غرب) لعدم دفع مالكها أجور بحّارتها منذ ثلاثة أشهر.

وقال رينيه كيريبيل رئيس مركز بريست لسلامة السفن، المؤسسة المسؤولة عن الوقاية من المخاطر المهنية البحرية، إنّ "الشركة تواجه على الأرجح صعوبات مالية ولم تدفع منذ ثلاثة أشهر رواتب طاقمها المكوَّن من 22 شخصاً، جميعهم من الجنسية الجزائرية"، مضيفاً أن "السفينة محتجَزة بموجب اتفاقية دولية للعمل في قطاع الشحن البحري".

و"ساورة" سفينة حاويات صُنعت في 2012، يبلغ طولها 120 متراً وأبحرت من الجزائر العاصمة متّجهة إلى أنتويرب.

ولن تتمكّن السفينة من مغادرة المرفأ الفرنسي قبل أن تدفع الأجور المستحقّة وتُصلِح الأعطال الفنية التي رصدتها السلطات الفرنسية على متنها.

وقال كيريبيل إنّ "مرفقاً للاتصالات عبر الأقمار الصناعية معطَّل، بالإضافة إلى نظام للصابورة ونظام (إل آر آي تي) لتحديد السفن البعيدة المدى وتتبُّعها".

وأضاف أنّ كبائن سطح السفينة بدورها ليست في حالة مقبولة، وتفتقر إلى الملاءات والبطانيات والوسائد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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