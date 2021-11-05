سياسة
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محسوب على أرمينيا.. عضو بالكونغرس يستهدف تركيا بمشروع قانون يراقب مسيراتها
قدّم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز، المعروف بقربه من اللوبيين الأرميني والقبرصي الرومي، مشروعَي قانونين إضافيَّين من أجل مراقبة برنامج المسيّرات التركية المسلحة من كثب، وإلغاء استثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان.
محسوب على أرمينيا.. عضو بالكونغرس يستهدف تركيا بمشروع قانون يراقب مسيراتها
طلب مشروع القانون من البنتاغون إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات بلا طيار منذ عام 2018 / Reuters
5 نوفمبر 2021

قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز، مشروعَي قانونين إضافيين من أجل مراقبة برنامج المسيرات التركية المسلحة من كثب، وإلغاء الاستثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان.

منينديز المعروف بقربه من اللوبيين الأرميني والقبرصي الرومي، استهدف تركيا وأذربيجان مباشرة عبر هذين المشروعين اللذين اقترحهما بشكل إضافي لقانون إقرار الدفاع الوطني المتعلق بنفقات الدفاع للعام المالي 2022.

وبموجب المادة 907 من قانون إقرار الدفاع الوطني عام 1992، حظرت الولايات المتحدة المساعدات كافة للحكومة الأذربيجانية حتى اتخاذ خطوات يمكن إثباتها من وقف الحظر وكل أشكال القوة على أرمينيا وإقليم قره باغ، إلا أن وزارة الخارجية تعفي أذربيجان سنوياً وبانتظام من تلك المادة.

ويطلب مشروع القانون الخاص ببرنامج تركيا للمسيرات المسلحة الذي قدّمه منينديز، من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع (بنتاغون)، إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات بلا طيار منذ عام 2018، وما إذا كانت هذه الطائرات تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أمريكية.

وقال منينديز في مشروع القانون:" المسيرات التركية لعبت دوراً حاسماً في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فقط اشترت كل من بولندا والمغرب وأوكرانيا طائرات "بيرقدار TB2"، ويُبدي عديد من الدول اهتماماً، بما فيها أنغولا وإثيوبيا والنيجر ونيجيريا ورواندا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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