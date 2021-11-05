قالت وزارة الزراعة الفرنسية الجمعة إن الحكومة رفعت حالة التأهب في البلاد للتصدي لإنفلونزا الطيور مع تفشي الفيروس في أنحاء أوروبا.

وتمدد هذه الخطوة إلزاماً بإبقاء الدواجن داخل الحظائر، وهو إجراء مطبق بالفعل في بعض المناطق منذ سبتمبر/أيلول.

وذكرت الوزارة في بيان "منذ بداية أغسطس (آب) جرى رصد 130 حالة أو بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بين حيوانات برية أو في مزارع في أوروبا"، مضيفة أن ثلاث حالات اكتشفت بين طيور منزلية في شمال شرق فرنسا.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا أمرت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي الشركات التجارية بإبقاء الأسراب كافة داخل الحظائر بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة.

وأعدمت فرنسا حوالي ثلاثة ملايين طائر الشتاء الماضي في منطقة تربية البط في جنوب غرب البلاد حيث كانت تصارع انتشار الفيروس من الطيور البرية إلى أسراب الدواجن.