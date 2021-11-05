سياسة
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مع تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في أوروبا.. فرنسا تشدد تدابير مكافحته
وزارة الزراعة الفرنسية تعلن رفع حالة التأهب في البلاد للتصدي لإنفلونزا الطيور مع تفشي الفيروس في أنحاء أوروبا. ووفق الإعلان سيجري إبقاء الدواجن داخل الحظائر إلزاماً، وهو إجراء مطبق بالفعل في بعض المناطق منذ سبتمبر/أيلول.
مع تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في أوروبا.. فرنسا تشدد تدابير مكافحته
منذ بداية أغسطس جرى رصد 130حالة أو بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بين حيوانات برية أو في مزارع في أوروبا / AFP
5 نوفمبر 2021

قالت وزارة الزراعة الفرنسية الجمعة إن الحكومة رفعت حالة التأهب في البلاد للتصدي لإنفلونزا الطيور مع تفشي الفيروس في أنحاء أوروبا.

وتمدد هذه الخطوة إلزاماً بإبقاء الدواجن داخل الحظائر، وهو إجراء مطبق بالفعل في بعض المناطق منذ سبتمبر/أيلول.

وذكرت الوزارة في بيان "منذ بداية أغسطس (آب) جرى رصد 130 حالة أو بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور بين حيوانات برية أو في مزارع في أوروبا"، مضيفة أن ثلاث حالات اكتشفت بين طيور منزلية في شمال شرق فرنسا.

وفي أنحاء أخرى من أوروبا أمرت السلطات الهولندية الأسبوع الماضي الشركات التجارية بإبقاء الأسراب كافة داخل الحظائر بعد اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة.

وأعدمت فرنسا حوالي ثلاثة ملايين طائر الشتاء الماضي في منطقة تربية البط في جنوب غرب البلاد حيث كانت تصارع انتشار الفيروس من الطيور البرية إلى أسراب الدواجن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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