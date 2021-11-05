قال إريك أريسبي موراليس، المدير في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، إن تركيا تمكنت من تحقيق نمو في الاقتصاد إثر تكيفها مع أنواع مختلفة من الصدمات.

وأضاف موراليس في حوار مع الأناضول: "نتوقع نمو الاقتصاد التركي 9.2 في المئة نهاية العام الجاري".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى قوة الطلب المحلي والانتعاش في الإنتاج بجانب الزيادة الكبيرة للصادرات التركية.

وذكر موراليس أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 3.5 في المئة العام المقبل، ويرتفع معدل النمو من جديد إلى 4.5 في المئة عام 2023.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية وزيادة أسعار الطاقة، سيؤثران في زيادة التضخم في الفترة المقبلة.

وذكر موراليس أنه من المتوقع أن يكون لزيادة عدد السياح عقب تخفيف القيود الوبائية، تأثير إيجابي في الاقتصاد التركي.

وأردف: "نتوقع انخفاض ​​عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3 في المئة العام الجاري، وأن ينخفض إلى​ 2.3 في المئة عام 2022 ويستقر عند 2.4 في المئة عام 2023".

ولاحظ موراليس أن السلطات في تركيا مصممة على الحفاظ على الانضباط المالي.

وزاد: "بالإضافة إلى ذلك، وعندما ننظر إلى الماضي، نرى أن الاقتصاد التركي تمكن من النمو والتكيف مع أنواع مختلفة من الصدمات".

وتابع: "هذا الأمر يَبرز أمامنا عنصراً إيجابياً، كما أن القطاع المالي في تركيا استطاع مقاومة الأزمات وتولى دور المرساة لتركيا على الصعيد المالي".