سياسة
2 دقيقة قراءة
العثور على جثة دبلوماسي روسي أمام سفارته في ألمانيا
عثرت قوات الشرطة في العاصمة الألمانية برلين على جثة دبلوماسي روسي يبلغ من العمر 35 عاماً، أمام مقرّ سفارة بلاده.
العثور على جثة دبلوماسي روسي أمام سفارته في ألمانيا
العثور على جثة دبلوماسي روسي أمام سفارة بلاده في برلين / AA
5 نوفمبر 2021

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أنّ قوات الشرطة في العاصمة برلين عثرت على جثة دبلوماسي روسي يبلغ من العمر 35 عاماً، أمام مقرّ سفارة بلاده.

وقالت المجلة في تقرير لها، الجمعة، إن الشرطة عثرت على الجثة على الرصيف الموجود أمام السفارة الروسية صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أنّ الدبلوماسي الروسي الذي يُعتقد أنه سقط من الطابق العلوي لمبنى السفارة في شارع "بهرين"، معتمد بصفة سكرتير ثاني منذ عام 2019.

وبحسب التقرير، تعتقد السلطات الأمنية الألمانية أنّ الشخص المذكور موظف لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وقريب أحد كبار مسؤولي الجهاز.

وأكّد أنّ السفارة الروسية لم تسمح بإجراء تشريح للجثة، وأنّ النيابة العامة الألمانية لا يمكنها إجراء تحقيق في وفاته لأنه يتمتع بوضع دبلوماسي.

وذكر أنّ الجثة نُقلت إلى روسيا، وأن السفارة الروسية لدى برلين تحدثت عن الموضوع بأنه "حادث مأساوي"، وامتنعت عن التعليق "لأسباب أخلاقية".

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر، قوله إنّ الوزارة كان لها علم بالحادث، لكنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بسبب الخصوصية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us