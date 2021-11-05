كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية، أنّ قوات الشرطة في العاصمة برلين عثرت على جثة دبلوماسي روسي يبلغ من العمر 35 عاماً، أمام مقرّ سفارة بلاده.

وقالت المجلة في تقرير لها، الجمعة، إن الشرطة عثرت على الجثة على الرصيف الموجود أمام السفارة الروسية صباح يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أنّ الدبلوماسي الروسي الذي يُعتقد أنه سقط من الطابق العلوي لمبنى السفارة في شارع "بهرين"، معتمد بصفة سكرتير ثاني منذ عام 2019.

وبحسب التقرير، تعتقد السلطات الأمنية الألمانية أنّ الشخص المذكور موظف لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وقريب أحد كبار مسؤولي الجهاز.

وأكّد أنّ السفارة الروسية لم تسمح بإجراء تشريح للجثة، وأنّ النيابة العامة الألمانية لا يمكنها إجراء تحقيق في وفاته لأنه يتمتع بوضع دبلوماسي.

وذكر أنّ الجثة نُقلت إلى روسيا، وأن السفارة الروسية لدى برلين تحدثت عن الموضوع بأنه "حادث مأساوي"، وامتنعت عن التعليق "لأسباب أخلاقية".

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر، قوله إنّ الوزارة كان لها علم بالحادث، لكنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بسبب الخصوصية.