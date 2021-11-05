سياسة
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شاهد | أردوغان يلعب كرة السلة مع شبّان خلال افتتاح حديقة الأمّة في إسطنبول
شارك الرئيس التركي شباناً في مباراة كرة سلة عقب افتتاحه حديقة الأمة في منطقة عمرانية بمدينة إسطنبول.
شاهد | أردوغان يلعب كرة السلة مع شبّان خلال افتتاح حديقة الأمّة في إسطنبول
أردوغان يشارك الشبان في مباراة كرة سلة / AA
5 نوفمبر 2021

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، في افتتاح "حديقة الأمّة" في منطقة عمرانية بمدينة إسطنبول.

كما شارك أردوغان في مباراة كرة سلّة نظّمها شبّان شاركوا في افتتاح الحديقة التي تحتوي على ملاعب.

وصرّح الرئيس التركي عقب الافتتاح بأنّ حكومته تسعى إلى إنشاء 404 حدائق عامة بحلول العام 2023.

وقال أردوغان: "نخطط لافتتاح 404 حدائق مفتوحة للشعب بحلول عام 2023".

وأعرب عن أمله أن تكون حديقة الأمّة التي ستُبنى على مساحة 7.7 ملايين متر مربع في أرض "مطار أتاتورك" بإسطنبول من بين الأكبر في مدن العالم.

في سياق آخر، أكّد الرئيس التركي أنه "بكفاحنا وموقفنا الراسخ تمكنت حكومتنا من إحباط العديد من المحاولات الدنيئة الرامية لتشويه سمعة تركيا".

وأضاف: "ما زلنا نعاني آلام المكائد التي استهدفت اقتصادنا إضافة إلى تأثير الأزمات العالمية".

ولفت إلى أنّ الحكومة التركية وضعت خريطة طريق جديدة بإعلان "ثورة التنمية الخضراء" في الوقت الذي يتعثّر فيه العالم أمام تهديد تغيّر المناخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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