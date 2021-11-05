سياسة
3 دقيقة قراءة
أساقفة فرنسيون يقرّون بمسؤولية الكنيسة عن التعديات الجنسية بحقّ قاصرين
اعترف الأساقفة الفرنسيون "بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البُعد المعمم" لهذه الجرائم، على ما أعلن ممثلهم المنسنيور إريك دو مولان بوفور.
أساقفة فرنسيون يقرّون بمسؤولية الكنيسة عن التعديات الجنسية بحقّ قاصرين
نحو 216 ألف شخص دون الـ18 من العمر تعرّضوا لتعديات جنسية منذ العام 1950 من كهنة ورجال دين في فرنسا / Reuters
5 نوفمبر 2021

قرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في مدينة لورد بجنوب غرب فرنسا الجمعة "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البُعد المعمم" لهذه الجرائم، على ما أعلن ممثلهم المنسنيور إريك دو مولان بوفور.

ورأى رئيس المؤتمر الأسقفي الفرنسي أنّ هذه الجرائم الجنسية بحقّ الأطفال التي كشفت لجنة مستقلة حجمها في تقرير أصدرته مؤخراً، "تندرج ضمن إطار عام وأنماط عمل وذهنيات وممارسات داخل الكنيسة جعلت حصولها ممكناً"، مضيفاً أنّ "هذه المسؤولية تستتبع واجب عدالة وتعويض".

وكان الأساقفة أعلنوا في مارس/آذار أنّ الكنيسة مصممة على "تحمّل مسؤوليتها بطلب المغفرة عن هذه الجرائم والثغرات".

وفي ضوء تقرير اللجنة برئاسة جان مارك سوفيه، شدد المنسنيور دو مولان بوفور على على أنّ الكنيسة باتت تؤكد تصميمها "بشكل أقوى وأوضح وأشدّ عزماً".

وأضاف: "سنعمل على أساس هذه القاعدة المشتركة" لبحث التوصيات الأخرى الواردة في التقرير، دون أن يوضح التبعات المالية لهذا الإقرار بالمسؤولية.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الأسقفي الفرنسي أوغ والمون إنّ الأساقفة اتخذوا قرار "الإقرار بالمسؤولية" هذا بموجب عملية تصويت.

وكان هذا من التوصيات الرئيسية للجنة سوفيه التي اقترحت الإقرار بمسؤولية الكنيسة المدنية والاجتماعية "بمعزل عن أي خطأ شخصي ارتكبه مسؤولوها".

وأحصت اللجنة تعرّض نحو 216 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ العام 1950 من كهنة ورجال دين في فرنسا. كما قدّرت عدد المعتدين بنحو ثلاثة آلاف خلال سبعين عاماً.

ودعت، من ضمن 45 توصية تضمّنها التقرير، إلى تحديد المبالغ المترتبة لكلّ ضحية بحسب "الضرر الذي لحق بها"، داعية إلى تسديد هذه التعويضات "من أملاك المعتدين والكنيسة الفرنسية".

وغداة صدور التقرير، أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" إزاء "الحقيقة المروّعة" التي كُشف عنها، داعياً "الكاثوليك الفرنسيين إلى تحمّل مسؤولياتهم من أجل أن تكون الكنيسة بيتاً آمنا للجميع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us