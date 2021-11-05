عاد 27 مهندساً تركياً إلى وطنهم من الخارج للعمل في مشروع "TOGG" للسيارات المحلية الكهربائية في تركيا. وبدأ المهندسون العائدون من 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، العمل في مشروع السيارة المحلية التي ستُخرّج أولى السيارات من خطّ الإنتاج في نهاية عام 2022.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارانك، في إجابة عن أسئلة نواب البرلمان حول موازنة الوزارة في لجنة الخطة والموازنة النيابية، إنّ السيارات التركية تُستثمر في التكنولوجيا المناسبة في الوقت المناسب، مؤكداً أنّ مشروع السيارات المحلي يستمرّ بنجاح.

وأضاف وارانك أنّ "110 شركاء أعمال اختيروا لهذا المشروع، 75 في المئة منهم شركات تقع في تركيا. ويعمل 615 شخصاً في هذا المشروع".

وقال إنه "مع إطلاق مشروع "TOGG" عاد 27 مهندساً ناجحاً جداً إلى تركيا من الخارج". وأضاف "أنّ السيارة التركية ستخرج من خطّ الإنتاج بكميات كبيرة بنهاية عام 2022".

وجاء المهندسون الأتراك، الذين ضُمّنوا في فريق السيارات المحلي من الخارج من 12 دولة. وهي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكازاخستان والإمارات وإنجلترا والعراق والصين وهولندا وبدؤوا العمل في المشروع.