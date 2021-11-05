استشهد طفل فلسطيني، وأصيب 70 شخصاً بالرصاص وحالات الاختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، احتجاجاً على الاستيطان، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، استشهاد طفل (13 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس (شمال).

وأوضحت أنّ الطفل وصل إلى المستشفى وهو متوقف القلب ومصاب برصاصة في البطن، وحاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أنّ جميع المحاولات لم تنجح.

والطفل الشهيد هو محمد دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، واستشهد برصاص جيش الاحتلال عقب إصابته برصاصة حي بالبطن خلال مواجهات في قرية دير الحطب، شرقي المدينة.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان، إنّ اشتية يدين "الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء الجمعة بقتل الطفل محمد أمجد دعدس (13 عاماً) في قرية دير الحطب، وهو من سكان مخيم عسكر الجديد".

كما أدان اشتية، إصابة الطفل فايز حامد بني مفلح بجراح "خطيرة" في عينه عند "جبل صبيح" في بيتا، داعياً المجتمع الدولي "لِلَجم إرهاب الدولة المنظّم الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا".

وفي سياق متصل، قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، إنّ طواقم الجمعية تعاملت، الجمعة، مع 5 إصابات بالرصاص المطاطي، بينها إصابة شاب بالعين بشكل مباشر نقلت إلى مستشفى النجاح في مدينة نابلس، خلال المواجهات التي اندلعت عند "جبل صبيح" في بلدة بيتا، (جنوب).

وتابع، أنّ 55 إصابة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و4 بالسقوط، سُجّلت في مواجهات "جبل صبيح".

وبيّن أنّ قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع المواجهات، بعد إغلاق وتجريف الطرق، ما أدى إلى علاج المصابين من خلال الطواقم والفرق الميدانية.

وفي نابلس أيضاً، قال جبريل إنّ طواقم الهلال سجّلت 6 إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، في قرية بيت دجن شرقي المحافظة، وعولجوا ميدانياً.

ويُنظّم الفلسطينيون مسيرات، خلال أيام الجمعة، في عدة مواقع بالضفة، احتجاجاً على استمرار الاستيطان الإسرائيلي.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

في السياق ذاته، قطع مستوطنون، الجمعة، 45 شجرة زيتون من أراضي بورين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود إنّ المواطنين اكتشفوا اليوم أنّ المستوطنين قطعوا 45 شجرة زيتون من الأراضي الجنوبية لبورين القريبة من مستوطنة "يتسهار"، تعود ملكيتها للمواطنَيْن عناد زبن وخالد زبن.