عرض برنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه قناة الجزيرة القطرية، مقطع فيديو لحركة تطلق على نفسها "حرية" تتبنى خطف إسرائيليّيْن كانا في مهمات أمنية خارج "إسرائيل".

وقال البرنامج إنّ "الجهة الخاطفة نشرت فيديو يُظهر المخطوفَين الاثنين، مع صور أوراق ثبوتية إسرائيلية، ويُعرّفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي".

وتكتّم خاطفو الإسرائيليّيْن عن مكان الاحتجاز وربطا مصيرهما بالإفراج عن أسرى فلسطينيين، فيما لم تصدر أي إشارة أو إعلان حتى اللحظة بشأن المخطوفَين.

وعرض البرنامج تسجيلًا صوتياً لأسير من داخل سجون الاحتلال يقول فيه: "نأمل أن تشفي المقاومة الفلسطينية صدورنا في صفقة تبادل جديدة".

وأعرب عن أمله في أن يبرم قائد أركان المقاومة محمد الضيف "أبو خالد" صفقة جديدة "تشفي صدورنا وضمّ الأسرى المحررين إلى صفوف المقاومة".

ونشر البرنامج تفاصيل جديدة عن عملية نفق الحرية، وكيفية الفرار من السجن، بالإضافة إلى تسجيل لأسير يوثق تعذيب أسرى بعد فرار ستة منهم من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، بينها تقييد الأسرى ونقله من زنزانة إلى أخرى.

كما بث أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا في تعذيب أسرى فلسطينيين في سجن النقب عام 2019، وبيّن أنه جرى التعرّف على بعض الضباط الذين شاركوا في الاعتداء على الأسرى بسجن النقب وهم "آمنون يهافي" و"آورون دروامور" و"شومئيل الكيام" و"آفي أبرها" و"ينيف دفيكر"، ورُقّي عدد منهم.

وظهر خلال تسجيل صوتي لأحد أسرى جلبوع أنّ إدارة سجون الاحتلال قمعت كافة الأسرى في السجن بدعوى أنه "لا يوجد قانون الآن".