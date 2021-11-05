دعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إلى إعلان وقف لإطلاق النار بشكل فوري في إثيوبيا، لتحقيق الاستقرار ووقف الاشتباكات.

وأكدت الخارجية، في بيان، أنها تتابع بقلق تصاعد حدة الاشتباكات في إثيوبيا.

وشددت على ضرورة وقف العنف بالبلاد في أقرب وقت، ودعت الأطراف إلى بدء الحوار.

كما أكد البيان استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل وقف العنف وتحقيق الاستقرار وبدء الحوار بين الأطراف.

وأشار إلى أنّ تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لمنطقة "تيغراي" التي تشهد اشتباكات، مؤكداً الروابط التاريخية لأنقرة مع كافة الأعراق التي تضمّها إثيوبيا.

وجاء في البيان: "سنواصل تقديم المساعدة لكافة الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في إثيوبيا".

والخميس، صدّق البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدّم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في أمهرة.

والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في "تيغراي".

وتأتي التطورات في "تيغراي"، بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكا ت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.