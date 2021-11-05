سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تدعو لإعلان وقف إطلاق نار فوري في إثيوبيا
أكدت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع بقلق تصاعد حدّة الاشتباكات في إثيوبيا، ودعت إلى إعلان وقف لإطلاق النار بشكل فوري لتحقيق الاستقرار ووقف الاشتباكات.
تركيا تدعو لإعلان وقف إطلاق نار فوري في إثيوبيا
الخارجية التركية تدعو إلى إعلان وقف لإطلاق النار بشكل فوري في إثيوبيا / AA
5 نوفمبر 2021

دعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إلى إعلان وقف لإطلاق النار بشكل فوري في إثيوبيا، لتحقيق الاستقرار ووقف الاشتباكات.

وأكدت الخارجية، في بيان، أنها تتابع بقلق تصاعد حدة الاشتباكات في إثيوبيا.

وشددت على ضرورة وقف العنف بالبلاد في أقرب وقت، ودعت الأطراف إلى بدء الحوار.

كما أكد البيان استعداد تركيا لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل وقف العنف وتحقيق الاستقرار وبدء الحوار بين الأطراف.

وأشار إلى أنّ تركيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لمنطقة "تيغراي" التي تشهد اشتباكات، مؤكداً الروابط التاريخية لأنقرة مع كافة الأعراق التي تضمّها إثيوبيا.

وجاء في البيان: "سنواصل تقديم المساعدة لكافة الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في إثيوبيا".

والخميس، صدّق البرلمان الإثيوبي على تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد، بعد يومين من إعلان الحكومة لها، نتيجة تقدّم قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في أمهرة.

والسبت والأحد، أعلنت الجبهة السيطرة على مدينة ديسي الاستراتيجية وكومبولتشا في "تيغراي".

وتأتي التطورات في "تيغراي"، بعد مرور عام كامل على اندلاع اشتباكا ت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بين الجيش الإثيوبي والجبهة، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم رداً على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us