تبنى البرلمان البرتغالي الجمعة تشريعاً يجيز "القتل الرحيم والانتحار" بمساعدة الغير بالنسبة إلى المرضى الذين لا أمل في شفائهم.

وحسب وسائل إعلام محلية لا يزال مشروع القانون يتطلب توقيع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا المعروف بتحفظاته الشديدة على هذا التشريع.

وفي حال توقيعه على مشروع القانون ستصبح البرتغال واحدة من دول قليلة في العالم تسمح بتلك الإجراءات.

وتبنى البرلمان نسخة أولى من مشروع القانون في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الرئيس طلب من المحكمة الدستورية مراجعته.

وتتضمن النسخة الجديدة التي جرت الموافقة عليها بواقع 138 صوتاً مقابل 84 مع امتناع 5 أصوات، وصفاً أشمل وأوضح للحالات المعنية.

ورعت عدة أحزاب من وسط اليسار مشروع القانون، كما فعلت مع قوانين سمحت بالإجهاض عام 2007، وزواج المثليين عام 2010، في الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية.