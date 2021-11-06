سياسة
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مكافأة أمريكية للقبض على شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي "إل تشابو".. كم بلغت؟
الولايات المتّحدة تعلن منحها مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى اعتقال أوريليانو غوسمان لويرا، شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي الشهير "إل تشابو". وكان إل تشابو حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة عام 2019.
مكافأة أمريكية للقبض على شقيق تاجر المخدّرات المكسيكي "إل تشابو".. كم بلغت؟
كان القضاء الأمريكي حكم على شقيقه خواكين إل تشابو الزعيم السابق لكارتيل سينالوا بالسجن مدى الحياة / AP
6 نوفمبر 2021

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها رصدت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى اعتقال أوريليانو غوسمان لويرا، شقيق تاجر المخدرات المكسيكي الشهير "إل تشابو"، وثلاثة مطلوبين آخرين متهمين بالاتجار بالمخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن غوسمان لويرا متهم أمام القضاء الأميركي مع الأخوة روبرتو سالغويرو نيفاريز، وخوسيه سالغويرو نيفاريز، وهريبرتو سالغويرو نيفاريز، بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وكان القضاء الأمريكي حكم على شقيقه خواكين "إل تشابو" غوسمان الزعيم السابق لكارتيل "سينالوا" بالسجن مدى الحياة.

ولطالما كانت ولاية سينالوا (شمال غرب المكسيك) مركزاً لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

والمطلوبون الأربعة ملاحقون وفقاً لإحدى اللوائح الاتهامية الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية بتهمة تهريب الفنتانيل، وهو مخدر مسؤول في الولايات المتحدة سنوياً عن آلاف الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن قيمة المكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار عن كل من المطلوبين الأربعة.

كان إل تشابو (64 عاماً) حُكم عليه في الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2019 بالسجن مدى الحياة.

وبارون المخدرات هذا كان يُعتبر الأقوى بمجاله في العالم إلى أن تسلّمته الولايات المتّحدة من المكسيك في 2017، يقضي حالياً عقوبة الحبس المؤبد في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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