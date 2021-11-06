سياسة
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"القادم سيكون أسوأ مما نمر به الآن".. بيل غيتس يحذر من الإرهاب البيولوجي
حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من خطر الإرهاب البيولوجي قائلاً إن العالم غير مستعد لمواجهة الوباء القادم. وأشار إلى وجود نوعين من الأوبئة، منها ما ينجم عن الطبيعة ومنها ما قد ينجم عن الإرهاب البيولوجي "وتكون أسوأ بكثير مما نمر به الآن".
"القادم سيكون أسوأ مما نمر به الآن".. بيل غيتس يحذر من الإرهاب البيولوجي
غيتس أكد أهمية توفير التطورات الطبية الوسائل التي تجعلنا نواجه الأوبئة بشكل أفضل / AP
6 نوفمبر 2021

حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس شركة "مايكروسوفت" من خطر الإرهاب البيولوجي قائلاً إن العالم غير مستعد لمواجهة الوباء القادم.

وقال غيتس في حوار مع مركز أبحاث Policy Exchange بالمملكة المتحدة إنه أطلق العديد من التحذيرات عام 2015، وكتبت عن عدم استعدادنا للتعامل مع الوباء القادم، وللأسف حدث ذلك"، مشيراً إلى الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالأبحاث العلمية قال غيتس: "أتوقع أن يؤدي ذلك إلى تركيز ميزانيات الأبحاث على أشياء لم تكن موجودة اليوم"، كما أشار إلى عدم توافر لقاحات تمنع انتقال العدوى، مؤكداً: "نحتاج إلى طريقة جديدة لصناعة اللقاحات".

كما أعرب غيتس عن أمله كتابة كتاب بعنوان "نحن مستعدون للوباء القادم"، لكنه أضاف أن الأمر يحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات لإجراء الأبحاث والتطوير.

وقال أيضاً إنه "سيحتاج إلى مليار دولار سنوياً لتشكيل قوة عمل لمواجهة الأوبئة على مستوى منظمة الصحة العالمية، تراقب وتنفذ ما أسميه لعبة الجراثيم، فيمكنك أن تتدرب وتقول ماذا لو حدث هجوم إرهابي بيولوجي على 10 مطارات؟ كيف سيواجه العالم ذلك؟".

وأكد غيتس أهمية توفير التطورات الطبية "الوسائل التي تجعلنا نواجه (الأوبئة) بشكل أفضل". مشيراً إلى وجود نوعين من الأوبئة، منها ما ينجم عن الطبيعة ومنها ما قد ينجم عن الإرهاب البيولوجي "وتكون أسوأ بكثير مما نمر به الآن"، على حد وصفه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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