سياسة
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كهربائي بريطاني يعترف بقتل شابتين والاعتداء جنسياً على جثث عشرات النساء
اعترف كهربائي بريطاني بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات بالمشرحة، في حالة غير مسبوقة بتاريخ القضاء البريطاني.
كهربائي بريطاني يعترف بقتل شابتين والاعتداء جنسياً على جثث عشرات النساء
أقرّ فولر قبل المحاكمة بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات / AA
6 نوفمبر 2021

اعترف كهربائي بريطاني الخميس بأنه قتل شابتين وارتكب عشرات الاعتداءات الجنسية على نساء متوفيات بالمشرحة، في حالة غير مسبوقة بتاريخ القضاء البريطاني.

وخلال محاكمته الخميس اعترف ديفيد فولر (67 عاماً) الذي كان يعمل كهربائياً بعدد من المستشفيات ووُقف نهاية 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي، بأنه قتل فتاتين في الـ20 والـ25 عام 1987 في كِنت (جنوب شرق)، وهو متهم بأنه اعتدى عليهما جنسياً بعد ذلك.

وأقرّ فولر قبل المحاكمة بأنه مذنب في 51 جريمة أخرى من بينها 44 تتعلق باعتداءات نفذها على جثث نساء ميتات، لكن المحققين رجحوا أن يكون العدد الفعلي لضحاياه 99 على الأقل، جرى التعرف على 78 منهنّ، بينهنّ ثلاث قاصرات ونساء عدة تفوق أعمارهن الـ85.

وأفاد مكتب المدعي العام في بيان بأن عمليات تفتيش منزل فولر أثمرت عن العثور على محركات أقراص صلبة "تحوي أدلة على جرائم جنسية غزيرة من النوع الذي لم تشهده محكمة بريطانية من قبل".

وأضاف البيان أن "فولر صوّر نفسه بين عامَي 2008 و2020 وهو يعتدي جنسياً على جثث عشرات النساء والفتيات في مشرحتين في مستشفى تونبريدج ويلز" في كِنت "كان مخوّلاً بدخولهما بحكم وظيفته باعتباره مشرف صيانة".

وقال ليبي كلارك من دائرة الشرطة المدنية إن التهم الموجهة إلى فولر "غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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