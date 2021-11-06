قال تشافي هيرنانديز قبل مغادرته مطار الدوحة صباح يوم السبت إنه لن يجد صعوبة في تدريب زملائه السابقين في الفريق.

جاء ذلك في تصريح لصحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية. وأوضح: "سنبذل قصارى جهدنا، نحن برشلونة، نحن أفضل نادٍ في العالم، والأفضل يجب أن يفوز دائماً، لا يمكنك أن تتعادل أو تخسر".

وبشأن التأخر في الإعلان عن تعيينه مدرباً للنادي الكتالوني وتفاصيل المحادثات مع ناديه السابق السد القطري، أوضح أن عملية التوقيع لبرشلونة "كانت صعبة لأنه كان لا بد من إنهاء العقد مع نادي السد (القطري) وإبرام العقود الجديدة لجميع الطاقم الفني الذي سيرافقه".

ويرى تشافي أن تدريب عدد من زملائه السابقين في النادي الكتالوني مثل سيرجيو بوسكيتش وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا أمر إيجابي.

يقول: "أرى ذلك ميزة، لقد حدث نفس الأمر في السد، أعرف 5 لاعبين جيداً لأنهم كانوا زملاء في الفريق وأرى أنها نقطة إيجابية لأنني أعرف كيف يتدربون وأعرف كيف هم وهم قادة الفريق".

وعن مباراة برشلونه اليوم أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني قال تشافي إنه لن يسافر مدينة فيغو لمشاهدة المباراة لكنه سيحرص على متابعتها عبر التلفاز لتقييم أداء الفريق قبل تسلمه منصبه رسمياً بعد غد الاثنين.

والجمعة أعلن نادي السد القطري توصله إلى اتفاق نهائي مع نظيره برشلونة لانتقال المدرب تشافي هيرنانديز لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادي الإسباني.