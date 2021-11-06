سياسة
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استغلوا مرض أحد المسافرين.. القبض على 6 أجانب فروا من طائرة بإسبانيا
قبضت السلطات الإسبانية على 6 مسافرين أجانب من أصل 21 بعد فرارهم من طائرة هبطت اضطرارياً في مطار "سون سانت خوان" بجزيرة مايوركا شرقي البلاد.
استغلوا مرض أحد المسافرين.. القبض على 6 أجانب فروا من طائرة بإسبانيا
نزل عدد من المسافرين وفرّوا عبر المدرج في محاولة لدخول إسبانيا بشكل غير قانوني / AFP
6 نوفمبر 2021

قبضت السلطات الإسبانية على 6 مسافرين أجانب من أصل 21 بعد فرارهم من طائرة هبطت اضطرارياً في مطار "سون سانت خوان" بجزيرة مايوركا شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الإدارة المحلية في مايوركا وشركة الخطوط الجوية الإسبانية السبت أن طائرة تابعة للعربية للطيران كانت قادمة من الدار البيضاء متجهة إلى إسطنبول هبطت اضطرارياً في مايوركا نحو الساعة الثامنة من مساء الجمعة (الساعة 10:00 تغ)، بسبب تدهور الوضع الصحي لأحد المسافرين على متنها.

وأثناء نقل الفرق المختصة الراكب المصاب بالسكري إلى المستشفى نزل عدد من المسافرين وفرّوا عبر المدرج في محاولة من أجل دخول إسبانيا بشكل غير قانوني.

وأعلن مسؤولو الشرطة في بيان السبت إلقاء القبض على 6 ركاب واستمرار البحث عن 15 آخرين.

وذكرت السلطات أن المسافرين الفارين من بلدان إفريقية.

ومساء أمس الجمعة أغلقت السلطات الإسبانية المطار لأسباب أمنية عقب الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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