قالت الشرطة الألمانية إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي رينسبرج ونورمبرج في جنوب البلاد في وقت مبكر السبت، مضيفة أنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكر متحدث باسم إدارة شرطة أوبرفالس "وقع هجوم على متن قطار سريع بين المدن وبعدها بفترة وجيزة ألقت الشرطة القبض على رجل وأصيب عدة أشخاص".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص أصيبوا على متن القطار.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه لا توجد أي أدلة على وجود مهاجمين آخرين مطلقي السراح.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش قرب نوماركت، مضيفة أن القطار توقف في زايبرسدورف جنوب شرقي نورمبرج.