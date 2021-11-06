سياسة
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ألمانيا.. إصابة 3 أشخاص في حادث طعن على متن قطار جنوبي البلاد
أعلنت الشرطة الألمانية إصابة ثلاثة أشخاص، في هجوم بسكين وقع على متن أحد القطارات بين مدينتي رينسبرج ونورمبرج في جنوب البلاد في وقت مبكر السبت، وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على المشبته به ولا وجود لمهاجمين آخرين.
ألمانيا.. إصابة 3 أشخاص في حادث طعن على متن قطار جنوبي البلاد
القطار توقف في زايبرسدورف جنوب شرقي نورمبرج نتيجة الهجوم
6 نوفمبر 2021

قالت الشرطة الألمانية إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي رينسبرج ونورمبرج في جنوب البلاد في وقت مبكر السبت، مضيفة أنها ألقت القبض على مشتبه به.

وذكر متحدث باسم إدارة شرطة أوبرفالس "وقع هجوم على متن قطار سريع بين المدن وبعدها بفترة وجيزة ألقت الشرطة القبض على رجل وأصيب عدة أشخاص".

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد في وقت سابق إن ثلاثة أشخاص أصيبوا على متن القطار.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أنه لا توجد أي أدلة على وجود مهاجمين آخرين مطلقي السراح.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في حوالي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش قرب نوماركت، مضيفة أن القطار توقف في زايبرسدورف جنوب شرقي نورمبرج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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