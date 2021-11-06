سياسة
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بايدن يؤيد تعويض مهاجرين "فقدوا" أطفالهم بعد فصلهم عنهم خلال عهد ترمب
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، دعمه تقديم تعويض لأسر المهاجرين الذين "فقدوا" أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي انتهجها سلفه دونالد ترمب، وجرى فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم في الولايات المتحدة منذ عام 2018، عاد نحو نصفهم إلى عوائلهم.
بايدن يؤيد تعويض مهاجرين "فقدوا" أطفالهم بعد فصلهم عنهم خلال عهد ترمب
تعهد الرئيس الأمريكي بوضع سياسة هجرة أكثر "إنسانية" في بلاده / Reuters
6 نوفمبر 2021

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت، دعمه تقديم تعويض لأسر المهاجرين الذين "فقدوا" أطفالهم بسبب سياسة الهجرة التي انتهجها سلفه دونالد ترمب.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي بمناسبة إقرار الكونغرس خطته الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية إنه "بسبب السياسة البغيضة للإدارة السابقة، فإنك إذا عبرت الحدود سواء بشكل قانوني أو غير قانوني وفقدت طفلك، فقدته، اختفى، فأنت تستحق شكلاً من أشكال التعويض، بغض النظر عن الظروف".

وأضاف: "ليس لدي فكرة عن الشكل الذي سيتخذه" التعويض.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال مطلع أكتوبر/تشرين الأول أن وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي تتفاوضان مع عائلات المهاجرين التي رفعت دعاوى حول تسويات مالية تصل إلى 450 ألف دولار للشخص الواحد.

ووصف بايدن تلك المزاعم هذا الأسبوع بأنها "هراء"، وعاد لينفي مرة أخرى السبت قيمة المبالغ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس إنه حسب وزارة العدل، "الأرقام التي تنشرها وسائل الإعلام أعلى مما يمكن أن يصل إليه أي اتفاق".

وتعهد الرئيس الديموقراطي وضع سياسة هجرة أكثر "إنسانية" تعوض سياسة "عدم التسامح" التي أطلقها سلفه دونالد ترمب عام 2018.

وشملت سياسة ترمب رفع دعاوى جنائية ضد أي شخص دخل الحدود بشكل غير قانوني من المكسيك، ما أدى إلى احتجاز أولياء أمور بعيداً عن أطفالهم ولم يلتئم شمل بعض العائلات قطّ.

وجرى إجمالاً فصل نحو أربعة آلاف طفل مهاجر عن عائلاتهم، ولم يعد نحو ألفين منهم إلى عائلاتهم حتى مطلع يونيو/حزيران 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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