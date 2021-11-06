سياسة
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الشرطة الإسبانية تلاحق 21 راكباً هربوا من طائرة مغربية
الشرطة الإسبانية تلقي القبض على 12 شخصاً وتبحث عن آخرين بعد أن فرّت مجموعة من ركاب طائرة كانت متّجهة من الدار البيضاء إلى إسطنبول وهبطت اضطرارياً في مطار "بالما دي مايوركا".
الشرطة الإسبانية تلاحق 21 راكباً هربوا من طائرة مغربية
 عناصر من الشرطة الإسبانية - أرشيفية / Reuters
6 نوفمبر 2021

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 12 شخصاً وتبحث عن آخرين بعد أن فرّت مجموعة من ركاب طائرة إلى المدرّج في مطار "بالما دي مايوركا" ليل الجمعة ما أدّى إلى إغلاق المطار عدّة ساعات.

وقال الحرس المدني إنّ طائرة شركة "العربية للطيران" المغربية المتّجهة من الدار البيضاء إلى إسطنبول هبطت اضطرارياً في مطار بالما دي مايوركا بعد بلاغ عن مرض أحد الركاب.

وقالت حكومة الإقليم السبت إنّ 21 راكباً فرّوا من الطائرة عند فتح الأبواب حوالي الساعة الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي.

وقالت أينا كالفو المتحدّثة باسم الحكومة للصحفيين إنّ ما حدث "غير مسبوق" في إسبانيا.

ومن بين المقبوض عليهم المريض الذي تلقّى العلاج في المستشفى وكان معه رفيق سفر حاول بدوره الفرار من المستشفى لكن أُلقِيَ القبض عليه. كما أُلقِيَ القبض على راكب بسبب سلوك عدواني على متن الطائرة.

وذكرت صحيفة "إل بايس" أنّ الراكب الذي ادّعى شعوره بالإعياء نُقِلَ إلى المستشفى حيث تبيّن أنّه بصحة جيدة فاعتقلته الشرطة بتهمة "المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب".

وقالت كالفو إنّ الشرطة تحاول تحديد سبب فرار الركّاب وما إذا كان ما حدث خطة منسّقة أم حادثاً جرى بدون ترتيب مسبق.

ولم يحاول أي ممن أُلقيَ القبض عليهم طلب اللجوء في إسبانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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