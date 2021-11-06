سياسة
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جاوش أوغلو: نعمل لإحلال السلام في المتوسط ولن نتردد في الدفاع عن حقوقنا
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، إن بلاده تعمل من أجل إحلال سلام وازدهار دائمين في البحر الأبيض المتوسط، لكنها لن تتردد في الدفاع عن حقوقها، مشيراً إلى أن أنقرة أحبطت مخططات غادرة هدفت إلى حبس تركيا في مياهها الإقليمية.
جاوش أوغلو: نعمل لإحلال السلام في المتوسط ولن نتردد في الدفاع عن حقوقنا
وزير الخارجية التركي قال إن بلاده تحترم حقوق الجميع في المتوسط ولن تتردد في الدفاع عن حقوقها  / AA
6 نوفمبر 2021

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، السبت، أن بلاده تعمل لإحلال سلام وازدهار دائمَين في البحر المتوسط، لكن دون التردد في الدفاع عن حقوقها.

جاء ذلك في كلمة له خلال فاعلية أقيمت بمنتجع ألانيا السياحي في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وقال جاوش أوغلو "نعمل من أجل إحلال سلام وازدهار دائمين في البحر الأبيض المتوسط، ولا نتردد في الدفاع عن حقوقنا".

وأضاف: "نحترم حقوق الجميع، لكننا مصممون على الدفاع عن حقوقنا حتى النهاية، لقد أحبطنا ونواصل إحباط المخططات الغادرة التي تهدف إلى حبسنا في مياهنا الإقليمية، والنهج ذاته ينطبق على قبرص التركية أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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