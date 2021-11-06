سياسة
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إيران: تجاوزنا بعض جوانب سوء الفهم مع أذربيجان ونسعى لحل أزمة القوقاز
بيان للخارجية الإيرانية يذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعرض مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، العلاقات الثنائية خلال محادثة هاتفية، وخلُصا إلى أنّ بلديهما تجاوزتا بعض جوانب سوء الفهم التي نشأت في الآونة الأخيرة.
إيران: تجاوزنا بعض جوانب سوء الفهم مع أذربيجان ونسعى لحل أزمة القوقاز
أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنّ بلاده تدعم بشدّة المحادثات حول التعاون الإقليمي  / AA
6 نوفمبر 2021

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّ بلاده وأذربيجان تجاوزتا بعض جوانب سوء الفهم، التي نشأت في الآونة الأخيرة، بفضل حكمة مسؤولي البلدين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، السبت، ذكر أنّ عبد اللهيان استعرض مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، العلاقات الثنائية خلال محادثة هاتفية اليوم.

وأكّد عبد اللهيان خلال المحادثة متانة العلاقات التي تجمع إيران وأذربيجان.

وأضاف: "ظهرت في الآونة الأخيرة بعض جوانب سوء الفهم بين البلدين، بجانب نشاط بعض الأطراف غير المرحّبة بعلاقات الصداقة بين إيران وأذربيجان".

وتابع: "لقد تغلّبنا على هذه الأمور بفضل حكمة مسؤولي البلدين، ويمكننا الآن المُضي قُدماً نحو توسيع أوجه التعاون بين الدولتين".

وأشار إلى أنّ بلاده تدعم بشدّة المحادثات حول التعاون الإقليمي وآليات التفاوض لحل أزمة القوقاز بصيغة 3+3، بمشاركة كل من تركيا، وأرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، وروسيا، بالإضافة إلى إيران.

من جانبه شدّد بيراموف على ضرورة عدم السماح للآخرين بالاستفادة من سوء التفاهم بين البلدين، لافتاً إلى أنّ أيّ سوء تفاهم يجب حلّه في إطار أجواء من الصداقة والأخوّة، وفق البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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