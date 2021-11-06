سياسة
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"الرئاسي الليبي" يعلن وقف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، مساء السبت، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق فيما اعتبره "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس".
"الرئاسي الليبي" يعلن وقف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها إلى التحقيق
المجلس الرئاسي أصدر  قراراً بـ "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي" على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها  14 يوماً  / AFP
6 نوفمبر 2021

أعلنت متحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي لوسائل إعلام أنه جرى السبت، وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل مع منعها من السفر.

وقالت المتحدثة نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما" إن الرئاسة فتحت تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، فيما ذكر موقع المرصد القريب من الانقلابي خليفة حفتر أن الوزيرة اتخذت قرارات في السياسة الداخلية من دون العودة إلى المجلس الرئاسي.

ونص قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.

ويُفتح في ليبيا الأحد باب الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن ثمة خلافات حول قانونية إجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جانب آخر.

وتهدد خلافات الانتخابات انفراجة سياسية شهدتها ليبيا قبل شهور، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء صراع مسلح عانى منه لسنوات البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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