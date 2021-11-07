نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي رفض فيها فتح قنصلية أمريكية في مدينة القدس، واعتبرت تلك التصريحات "تحدياً سافراً".

وقالت الوزارة في بيان وصلت إلى TRT عربي نسخة منه إن "تصريحات بينيت تحدٍّ سافر لقرارات الإدارة الأمريكية وسياستها المعلنة".

وكان بينيت قال بتصريحات له السبت: "لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين بالقدس"، مضيفاً: "نعبر عن موقفنا بوضوح وبلا دراما، القدس عاصمة إسرائيل".

وأدانت الخارجية الفلسطينية تلك التصريحات وقالت إن "مواقف الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف". ودعت الولايات المتحدة لترجمة مواقفها وقراراتها بإعادة فتح القنصلية.

​​​​​​​بدروه قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ في تغريدة على توتير إن "تصريحات بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس تحدٍّ لإدارة الرئيس الأمريكي".

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القنصلية عام 2019 وجعلتها قسماً في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة إنها ستمضي قدماً في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.

ورحب الفلسطينيون بقرار الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية وطالبوا بسرعة تنفيذ القرار.