سياسة
2 دقيقة قراءة
"تحدٍّ سافر".. فلسطين تدين تصريحات بينيت بشأن القنصلية الأمريكية بالقدس
نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، رفض فيها فتح قنصلية أمريكية في القدس، واعتبرت تلك التصريحات "تحدياً سافراً".
"تحدٍّ سافر".. فلسطين تدين تصريحات بينيت بشأن القنصلية الأمريكية بالقدس
وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت / TRT Arabi
7 نوفمبر 2021

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي رفض فيها فتح قنصلية أمريكية في مدينة القدس، واعتبرت تلك التصريحات "تحدياً سافراً".

وقالت الوزارة في بيان وصلت إلى TRT عربي نسخة منه إن "تصريحات بينيت تحدٍّ سافر لقرارات الإدارة الأمريكية وسياستها المعلنة".

وكان بينيت قال بتصريحات له السبت: "لا مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين بالقدس"، مضيفاً: "نعبر عن موقفنا بوضوح وبلا دراما، القدس عاصمة إسرائيل".

وأدانت الخارجية الفلسطينية تلك التصريحات وقالت إن "مواقف الإدارة الامريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي لمصداقية هذه المواقف". ودعت الولايات المتحدة لترجمة مواقفها وقراراتها بإعادة فتح القنصلية.

​​​​​​​بدروه قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ في تغريدة على توتير إن "تصريحات بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس تحدٍّ لإدارة الرئيس الأمريكي".

وأغلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب القنصلية عام 2019 وجعلتها قسماً في السفارة الأمريكية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة إنها ستمضي قدماً في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.

ورحب الفلسطينيون بقرار الإدارة الأمريكية إعادة فتح القنصلية وطالبوا بسرعة تنفيذ القرار.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us