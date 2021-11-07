سياسة
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بالصور.. الصين تحذر من عواصف ثلجية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة
حذرت الأرصاد الجوية الصينية من هبوب عواصف ثلجية شتوية قبل موعدها المعتاد سنوياً وانخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.
بالصور.. الصين تحذر من عواصف ثلجية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة
شتاء قارس في الصين / AP
7 نوفمبر 2021

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية الأحد أول إنذار من هبوب عواصف ثلجية شتوية، والذي جاء باللون البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى، فيما أثارت التحذيرات من موجات البرد على مستوى البلاد المخاوف من تعطل حركة المرور وتفشي الإنفلونزا وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وتوقعت الإدارة هبوب عواصف ثلجية في شمال شرقي الصين حيث وصل مستوى الثلوج في بعض المناطق إلى 4.5 سنتيمتر خلال 24 ساعة، مع انهمار ثلوج كثيفة شمالي البلاد.

واستقبلت العاصمة بكين أول تساقط للثلوج في فصل الشتاء قبل 23 يوماً من موعده المعتاد سنوياً، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مساء الأحد، إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن موجة البرد اجتاحت مناطق بدءاً من بكين ووصولاً إلى شنغهاي وقوانغتشو، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بما يصل إلى 14 درجة مئوية اليوم.

تأتي موجة البرد التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالإنفلونزا في الوقت الذي سجلت فيه أكثر من 20 مدينة شمالي الصين إصابات بكوفيد-19 الذي تفشى منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول على نحو متقطع في تشونغتشينغ وسيتشوان ويونان جنوب غربي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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