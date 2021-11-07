سياسة
2 دقيقة قراءة
بينهم ممثل حماس السابق.. السعودية تنظر في أحكام بحق أردنيين وفلسطينيين
تنظر محكمة استئناف سعودية، الاثنين، في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين يتجاوز عددهم 60 شخصاُ، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري.
بينهم ممثل حماس السابق.. السعودية تنظر في أحكام بحق أردنيين وفلسطينيين
السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها في فبراير/شباط 2019 / إعلام فلسطيني محلي
7 نوفمبر 2021

تنظر محكمة استئناف سعودية، الاثنين، في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وقال خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية للأناضول إن "محكمة استئناف الرياض ستبدأ الاثنين في النظر بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بشأن الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين".

وأضاف: "ستتوزع جلسات المحاكمة على ثلاثة أسابيع لتشمل جميع الموقوفين الأردنيين والفلسطينيين الذين يتجاوز عددهم 60".

ودعا مشايخ "السلطات الأردنية إلى إجراء اتصالات على المستويات كافة؛ لضمان الإفراج عن الموقوفين وعودتهم إلى ذويهم بعد أكثر من عامين على توقيفهم في السعودية".

وحتى الساعة 14:00 ت.غ، لم تصدر السلطات الأردنية أو السعودية أي إفادات رسمية بشأن محاكمة هؤلاء الموقوفين.

‎ وكانت المحكمة الجزائية السعودية، قد قضت في الثامن من أغسطس/آب الماضي بالحبس 15 عاماً على الممثل السابق لحركة "حماس" لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً.‎

وتراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عاماً.

وفي فبراير/شباط 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي "تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية".

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us