نجا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من "محاولة اغتيال" بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت منزله في بغداد ليلة الأحد.

لكن قبل رئيس الوزراء العراقي، كانت شخصيات بارزة أخرى هدفاً لهجمات بطائرات مسيرة، سواء هجمات بطائرات مسيرة مفخخة أو إطلاق نار من طائرات مسيرة عسكرية، إليكم أبرز هذه الشخصيات.

الجنرال الإيراني سليماني في العراق

في 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية بطائرة مُسيرة قرب مطار بغداد.

وكان الجنرال سليماني قائد فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

رئيس فنزويلا مادورو

في 4 أغسطس/آب 2018، أكد نيكولاس مادورو أنه تعرض لهجوم بعد أن تحطمت طائرتان مسيرتان محملتان بالمتفجرات بالقرب من منصة كان يعتليها لحضور احتفال عسكري في وسط كراكاس.

واتهم الرئيس الفنزويلي النائب المعارض جوليو بورغيس المنفي في كولومبيا والرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس بالضلوع في الهجوم.

واعتقل نحو ثلاثين شخصاً في هذه القضية بينهم جنرالان ورئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو وأفرج عنهم في ما بعد.

زعيم تنظيم القاعدة في اليمن

قُتل زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي في يونيو/حزيران 2015 في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية، ما وجه واحدة من أقسى الضربات إلى هذا التنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن.

وقبل الوحيشي الذي يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة على مستوى العالم، قُتل العديد من قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في هجمات بطائرات مسيرة أمريكية في اليمن.

زعيم باكستاني

قُتل الملا نذير زعيم الحرب الباكستاني النافذ الذي كان رجاله يقاتلون حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، في يناير/كانون الثاني 2013 في سلسلة من الهجمات الأمريكية بطائرات مُسيرة على مناطق قبلية في باكستان.

وكان في ذلك الوقت أحد أهم المقاتلين الذين قُتلوا بنيران طائرات مُسيّرة أمريكية في شمال غرب باكستان، وهي منطقة كانت بمثابة قاعدة خلفية لطالبان الأفغانية والباكستانية والجماعات المرتبطة بالقاعدة.