سياسة
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إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه على تويتر حول بيع ‭10‬% من أسهمه في "تسلا"
سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وصاحب لقب أغنى رجل في العالم، متابعيه على تويتر البالغ عددهم 62.5 مليون في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع عشرة بالمئة من حصته في تسلا، وقال سيلتزم بنتائج الاستطلاع مهما كانت.
إيلون ماسك يستطلع آراء متابعيه على تويتر حول بيع ‭10‬% من أسهمه في "تسلا"
قيمة بيع عشرة بالمئة من أسهم إيلون مايك في تسلا تبلغ ما يقرب من 21 مليار دولار / Reuters
7 نوفمبر 2021

سأل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا متابعيه على تويتر البالغ عددهم 62.5 مليون في استطلاع عما إذا كان يجب عليه بيع عشرة بالمئة من حصته في تسلا.

وكان ماسك وهو أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر إلى دفع ضرائب "باهظة" هذا العام إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تُستحق في العام المقبل.

وقال ماسك على تويتر أمس السبت "للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصياً هي بيع الأسهم".

وأضاف "أقترح بيع عشرة بالمئة من حصتي في تسلا".

وانتقد ماسك اقتراحاً من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلاً إنه سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء جرى بيعها أم لا.

وقال ماسك إنه سيلتزم نتائج هذا الاستطلاع مهما كانت.

وقد رد على الاستطلاع ما يقرب من مليونين في سبع ساعات بعد نشره، ووافق 55% من المشاركين على اقتراح بيع الأسهم. ومن المقرر أن ينتهي أجل الاستطلاع في حوالي الساعة (2000 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وبلغت حصة ماسك في تسلا حوالي 170.5 مليون سهم في 30 يونيو/حزيران، وستبلغ قيمة بيع عشرة بالمئة من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق يوم الجمعة، وفقاً لحسابات رويترز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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