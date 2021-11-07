سياسة
3 دقيقة قراءة
قاطعها الإسرائيليون وتابعها الفلسطينيون.. مَن الكاتبة الإيرلندية سالي روني؟
حذفت مكتبة إسرائيلية أعمال الكاتبة الإيرلندية سالي روني من موقعها، كما توقفت دار نشر أخرى عن تسويق كتبها احتجاجاً على انتقادها لإسرائيل، فيما لقيت أعمال الكاتبة اهتماماً واسعاً بين الفلسطينيين.
قاطعها الإسرائيليون وتابعها الفلسطينيون.. مَن الكاتبة الإيرلندية سالي روني؟
دار نشر ومكتبة إسرائيليتان تتوقفان عن تسويق مؤلفات الكاتبة الإيرلندية سالي روني احتجاجاً على انتقادها لإسرائيل / Reuters
7 نوفمبر 2021

أكدت دار نشر "مودان" الإسرائيلية استمرارها في بيع أعمال الكاتبة الإيرلندية سالي روني رغم توقف مكتبتين إسرائيليتين رائدتين عن تسويقها، احتجاجاً على انتقادها لإسرائيل.

وكانت المؤلفة روني (30 عاماً) وفي رصيدها ثلاث روايات، قد صرحت الشهر الماضي بأنها "لا تشعر أنه سيكون من الصواب" قبول عقد مع شركة إسرائيلية "لا تنأى بنفسها علناً عن الفصل العنصري ولا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها الأمم المتحدة".

وقالت روني نقلاً عن تقارير منظمات حقوقية "إنّ نظام الهيمنة والتمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين يتوافق مع تعريف الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وأضافت أنها تدعم حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تستهدف الشركات والمؤسسات المتواطئة رداً على نظام الفصل العنصري وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ورأت الكاتبة أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات قامت "على أساس نموذج المقاطعة الاقتصادية والثقافية التي ساعدت على إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وأثارت تصريحات روني الانتقادات.

وحذفت مكتبات "ستمتزكي" الأكبر في إسرائيل مع 130 فرعاً، أعمال روني من موقعها ومن بينها الكتاب الأخير "أين أنت أيها العالم الجميل؟".

أما دار نشر "تزوميت سفاريم"التي تملك نحو 90 فرعاً، فتوقفت عن تسويق كتاب روني "أشخاص عاديون" الصادر في العام 2018 عبر الإنترنت.

وقالت دار مودان للنشر والتي سبق أن ترجمت عملين سابقين لروني لوكالة الصحافة الفرنسية إنها ستستمر في بيع أعمال الكاتبة الإيرلندية رغم موقفها من إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الدار تالي ثليت "نحن لا نؤيد المقاطعة الثقافية وبالتالي سنواصل بيع أعمال سالي روني كالمعتاد".

وبينما تعاني مبيعات أعمال روني في إسرائيل، يبدو أنها تلقى اهتماماً واسعاً بين الفلسطينيين، حيث صرّح مدير المكتبة العلمية أحمد منى بأنه أوصى بدفعة جديدة من كتب روني في أعقاب تصريحاتها.

وتدارك مدير المكتبة الواقعة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967: "لكن المشكلة أنها لن تصلنا في الوقت الذي نريده".

وأضاف "أعتقد أن تصريحاتها (روني) بعدم رغبتها في ترجمة دار نشر إسرائيلية لأعمالها قد أثارت الكثير من الاهتمام".

ونُشر كتاب "أين أنت أيها العالم الجميل؟" في سبتمبر وسرعان ما تحول أحد أكثر الكتب مبيعا في المملكة المتحدة وإيرلندا.

وتتهم جماعات إسرائيلية ودولية بينها "هيومن رايتس ووتش" إسرائيل بارتكاب جرائم فصل عنصري ضد الفلسطينيين، لكن الحكومة الإسرائيلية وكثيراً من الإسرائيليين يرفضون هذه التهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us