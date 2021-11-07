أفاد مصدر حكومي ليبي مقرب من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، بأن الأخير يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبالرغم من خلافات مستمرة بين مؤسسات رسمية معنية بشأن قانون الانتخابات، أعلنت مفوضية الانتخابات، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثنين.

وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، لمراسل الأناضول: "رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة" من دون تفاصيل.

ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السباقة، المعترف بها دوليا.

وشهدت ليبيا، قبل شهور، إنفراجة سياسية، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.