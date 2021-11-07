أظهر استطلاع جديد للرأي أن الفرنسي اليميني إريك زمور سيتأهل إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تنعقد في أبريل/نيسان 2022 إلى جانب الرئيس إيمانويل ماكرون مما يؤكد استطلاعات رأي جرت في وقت سابق وشهدت تفوق زمور على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وأصبح نجم البرامج الحوارية الذي أُدين مرتين بالتحريض على الكراهية محط اهتمام محطات الإذاعة والتلفزيون الفرنسية في الأشهر القليلة الماضية بتعليقات استفزازية عن الإسلام والمهاجرين والنساء.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب-فيدوسيال لحساب صحيفة لو فيجارو ومحطة إل.سي.آي التلفزيونية أن زمور سيحصل على 17% من أصوات الجولة الأولى وراء ماكرون الذي سيحصل على 25%، ولكن قبل لوبان التي ستحصل على 16% في حين سيحصل المحافظ كسافييه برتران على 13% إذا فاز في الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين.

ولم يقل زمور وماكرون بعد ما إذا كانا سيترشحان.

وأظهرت استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام أن زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان ستصل بسهولة إلى الجولة الثانية، مما يمهد الطريق أمامها لتكرار ما حدث في انتخابات عام 2017 عندما حصلت على 21.3% من الأصوات في الجولة الأولى لكنها خسرت أمام ماكرون في الجولة الثانية.

لكن في الشهر الماضي أظهر استطلاعان للرأي أن زمور قفز إلى المركز الثاني للمرة الأولى متقدماً على لوبان التي يهيمن حزبها على اليمين المتطرف الفرنسي منذ عقود.