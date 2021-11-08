سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر تحظر صناديق التبرعات بالمساجد وتحوّلها إلى حسابات مصرفية
طبقت المساجد المصرية قرار حظر صناديق التبرعات وتحويلها إلى آلية حسابات مصرفية، مع استثناء مؤقت لصناديق النذور التي تشرف عليها مشيخة الطرق الصوفية وفق القانون.
مصر تحظر صناديق التبرعات بالمساجد وتحوّلها إلى حسابات مصرفية
التبرعات تكون مرتبطة بطلب ترميم لمسجد أو كفالة وغيرهما أما "صناديق النذور" فتوجد في مساجد مدفون فيها أولياء صالحين / Reuters
8 نوفمبر 2021

بدأت وزارة الأوقاف في مصر الأحد تنفيذ حظر صناديق التبرعات في المساجد ليقتصر الأمر على حسابات مصرفية، مع استثناء مؤقت لـ"صناديق النذور"، وسط مخاوف من تراجع التبرعات في ظل قلة الوعي بالتعاملات المصرفية.

وعقدت مديريات الأوقاف اجتماعاً مع مجالس إدارات المساجد لفتح صناديق التبرعات وحصرها ضمن مهلة الوزارة التي بدأت اليوم وتستمر 10 أيام، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.

فيما أفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن المديريات تحركت لتنفيذ هذا الأمر "في جميع المحافظات المصرية"، وشملت تحركاتها بخلاف الاجتماعات تشكيل لجانٍ موسعة للمرور على المساجد وتنفيذ القرار.

وبشكل مؤقت استبعد وزير الأوقاف مختار جمعة صناديق التبرعات في المساجد للنذور من القرار إلى حين التنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية المسؤولة عنها وفق القانون، وبحث آلية للانتقال إلى التبرع عبر الحسابات المصرفية.

وقال جمعة إن مصر بها 143 ألف مسجد، (منها 190 مسجداً فيه 220 صندوق نذور رسمية)، وقبل 2014 كان إجمالي ما يُحصَّل من صناديق النذور 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، وعندما أجريت الحوكمة وصلت إلى نحو 30 مليوناً (1.9 مليون دولار).

وشدد على أن الحكومة وأجهزتها الرقابية يجب أن تكون مطلعة على حركة تلك الأموال.

والتبرعات تكون مرتبطة بطلب ترميم مسجد أو كفالة وغيرهما، أما "صناديق النذور" فتوجد في مساجد مدفون فيها "أولياء صالحون" أو أفراد من "آل بيت النبي" مثل السيد الحسين والسيدة عائشة، وهي تستقبل نذور مواطنين حال تحقيق ما يرجونه من الله كإنجاب وزواج.

فيما قال نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات متلفزة السبت إن تطبيق القرار سيجري "خلال فترة لن تتجاوز 10 أيام"، لتنفيذ خطة الدولة في حوكمة الأمور المالية لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في التبرع للصناديق المختلفة.

بينما تحفّظ الشيخ علاء أبو العزائم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية على تطبيق القرار لاحقاً على "صناديق النذور".

واعتبر أبو العزائم في تصريحات لـ"الوطن" أنه لا يجوز تخصيص أي حساب مصرفي لـ"صناديق النذور"، لأن ذلك سيحرم أناساً كُثراً التبرع لها، بسبب عدم وجود وعي وثقافة لدى بعضهم بكيفية التبرع عن طريق الحسابات المصرفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us