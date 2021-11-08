سياسة
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إعلام عبري: المغرب مهتم بشراء نظام القبة الحديدية الدفاعي من إسرائيل
ذكرت صحيفة عبرية أن المغرب مهتم بشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، فيما قالت مصادر مطلعة إن من غير المرجح موافقة إسرائيل على تلك الصفقة في أي وقت قريب.
إعلام عبري: المغرب مهتم بشراء نظام القبة الحديدية الدفاعي من إسرائيل
تربط المغرب وإسرائيل علاقات تعاون وشراكة في المجالات الدفاعية والعسكرية / Reuters
8 نوفمبر 2021

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن المغرب مهتم بشراء النظام الدفاعي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية"، وفق تصريحات لمصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أنها لا تتوقع موافقة إسرائيل على تلك الصفقة "في أي وقت قريب".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرباط أعربت عن اهتمامها بالنظام الدفاعي الإسرائيلي لحماية جدارها الرملي في الصحراء واستخدامه لحماية المناطق المدنية والعسكرية الهامة، وفق تقرير لموقع Le Desk الفرنسي.

والجدار الرملي هو جدار يبلغ طوله نحو 2700 كيلومتر مبطن بالألغام الأرضية، أقامته المغرب في الثمانينيات للدفاع عن حدودها أمام جبهة البوليساريو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن بيع نظام الدفاع الإسرائيلي للمغرب "لا يمكن ترجيحه حالياً"، وفق مصادر مطلعة، على الرغم من اتفاقية التطبيع بين البلدين التي تتضمن إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية.

وأفادت تقارير دولية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يعتزم توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي مع المغرب، تشمل خطط تطوير صناعة محلية لإنتاج مُسيّرات خاصة وتعزيز القوة الجوية المغربية.

وتتمحور العلاقات العسكرية بين إسرائيل والمغرب حول التعاون الاستخباراتي وتجارة الأسلحة في المقام الأول، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وفي يونيو/حزيران الماضي شاركت طائرة مغربية من طراز C-130 مع إسرائيل في مناورة دولية للمرة الأولى، فيما تسلم الجيش المغربي ثلاث مُسيرات إسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2020، وفق صفقة قيمتها 48 مليون دولار جرى توقيعها بواسطة شركة فرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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