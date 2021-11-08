سياسة
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شكوى ضد الشرطة الفدرالية الأمريكية لمراقبتها مسجداً بإدخالها مخبراً فيه
قدم ثلاثة مسلمين شكوى للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، يتهمون فيها الشرطة الفدرالية بوضعهم تحت المراقبة بسبب دينهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
شكوى ضد الشرطة الفدرالية الأمريكية لمراقبتها مسجداً بإدخالها مخبراً فيه
المحكمة العليا في الولايات المتحدة  / AFP
8 نوفمبر 2021

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاثنين في شكوى قدّمها ثلاثة مسلمين يتهمون الشرطة الفدرالية بوضعهم تحت المراقبة بسبب دينهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأكد ثلاثة من سكان كاليفورنيا أن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI أدخل مُخبِراً إلى عدد من المساجد بين عامَي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.

وقال أهيلان أرولانانثام محامي اتحاد الدفاع عن الحريات المدنية والداعم لمقدّمي الشكوى إن ذلك الرجل "الذي كان لديه سجلّ إجرامي قدّم نفسه على أنه شخص اعتنق الإسلام ومتشوق إلى اكتشاف جذوره الجزائرية-الفرنسية".

وأضاف المحامي أن الشرطة الفدرالية "طلبت منه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" حول المصلين، من "أرقام الهواتف إلى عناوين البريد الإلكتروني، وأن يسجّل المحادثات سراً".

وأضاف أرولانانثام: "طلبت منه الشرطة التحريض على العنف، لكنه أثار خوف الناس كثيراً بتعليقاته حول التفجيرات باستخدام قنابل والجهاد والحروب في العراق وأفغانستان، حتى إنهم أبلغوا عنه الشرطة".

وبعد هذه الحادثة قرر الرجل وفقاً للمحامي أن يكشف عن الأفعال التي فعلها بصفته مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي مدفوع الأجر.

إثر ذلك رفع إمام أحد المساجد واثنان من المصلين شكوى ضد مكتب التحقيقات الفدرالي بتهمة التعدي على الحرية الدينية والتمييز.

وردّت وزارة العدل بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون. وتذرعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة من أجل أن تتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى.

وقال أرولانانثام إن القضية "غاية في الأهمية" لأنها تتعلق بمعرفة ما إذا كان بإمكان الحكومة منع أي شكوى تُقَدّم ضد برامج المراقبة الخاصة بها "حتى عندما تتوافر اتهامات مبررة إلى حد كبير (...) بحصول تمييز ديني".

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بحلول يونيو/حزيران 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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