سياسة
2 دقيقة قراءة
كيف يؤثر انقطاع الإنترنت على العصيان المدني بالسودان؟
شارك السودانيون في الاعتصام المدني الذي دعت له المعارضة يومَي الأحد والاثنين، على الرغم من عدم وصول دعوات الاحتجاج إلى عدد كبير من الناس، بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في عموم البلاد.
كيف يؤثر انقطاع الإنترنت على العصيان المدني بالسودان؟
قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة  / AFP
8 نوفمبر 2021

أدى انقطاع الاتصالات والإنترنت في السودان إلى تحجيم العصيان المدني والإضرابات التي دعا لها معارضو الانقلاب العسكري، وفق وكالة رويترز.

وينظم تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة المحلية حملة مظاهرات واحتجاجات متواصلة، في محاولة لتغيير مسار استيلاء الجيش على السلطة.

وذكر شهود عيان أن السكان احتشدوا في العاصمة الخرطوم أمس الأحد للمشاركة في احتجاجات العصيان المدني، فيما قالت نقابة المعلمين إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة في مبنى وزارة التربية والتعليم لتفريق الاعتصام، وأكدت النقابة اعتقال نحو 87 شخصاً من المشاركين.

وقد شوهدت قوات أمن ترتدي ملابس مدنية وتقف بجانب الشرطة في الخرطوم، فيما اندلعت تظاهرات أخرى في محافظات مدني ونيالا وعطبرة، احتجاجاً على إعادة تعيين موالين لنظام البشير السابق في الحكومة المحلية، وفق رويترز.

وقال المشاركون في الاحتجاجات إن الدعوة إلى العصيان المدني التي بدأت أمس الأحد وتستمر يومين لم تصل إلى كامل الشعب السوداني بسبب انقطاع الإنترنت.

فمنذ ليلة الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعطلت خدمات الإنترنت بشكل كامل، فيما تشهد الاتصالات الهاتفية انقطاعات متكررة.

على الرغم من ذلك فقد خرج مئات الآلاف في مظاهرتين حاشدتين قبل الانقلاب وبعده رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة، فيما تنظم احتجاجات جديدة تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا حل وسط" مع الحكم العسكري للبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us