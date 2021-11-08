نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الاثنين صوراً ومعلومات قالت إنه لا يسمح بنشرها عادة، بشأن لقاء بين ممثلين عن الجيش المصري والجيش الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن لقاءً عقد للجنة العسكرية المشتركة للجيشين المصري والإسرائيلي مؤخراً، لبحث موضوعات مختلفة، مشددة في السياق ذاتهه على أن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل لم تطرح على الطاولة في هذا اللقاء.

وعلى رأس الجانب الإسرائيلي وقف رئيس قسم العمليات عوديد بسيوك ورئيس التخطيط الاستراتيجي طال كليمان ورئيس قسم العلاقات الخارجية آفي ديفرين، فيما لم تذكر الصحيفة أسماء ممثلي جيش مصر.

خلال اللقاء المذكور وقَّع الجانبان اتفاقاً لتنظيم عملية انتشار قوات حرس الحدود في منطقة رفح المحاذية لقطاع غزة.

وذكرت "يديعوت" أن الاتفاقية تسمح لمصر بتعزيز وجودها العسكري في منطقة رفح، وحظيت الاتفاقية بتصديق المستوى السياسي في إسرائيل.

وشددت الصحيفة على أن "مثل هذه اللقاءات ليس نادرة أبداً، لكن السماح بنشر تفاصيلها ليس أمراً معتاداً".

وأشارت إلى أن اللقاء يعزز العلاقات بين مصر وإسرائيل أكثر.