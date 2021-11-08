سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: على أرمينيا التخلي عن العدوانية والتطلع إلى المستقبل
شدد وزير الدفاع التركي على ضرورة إدراك الجميع أنه لا يمكن بناء مستقبل في المنطقة على أسس الكراهية والبغضاء، مشيراً إلى أنه ينبغي لأرمينيا التخلي عن العدوانية والتطلع إلى المستقبل.
وزير الدفاع التركي: على أرمينيا التخلي عن العدوانية والتطلع إلى المستقبل
خلوصي أقار: ينبغي لأرمينيا التخلي عن العدوانية / AA
8 نوفمبر 2021

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إنه ينبغي لأرمينيا التخلي عن العدوانية والتطلع إلى المستقبل، مؤكداً مواصلة تركيا السعي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين خلال مشاركته بالاحتفال الذي أقيم بمركز حيدر علييف الثقافي بمناسبة "يوم النصر" الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وشدد أقار على ضرورة إدراك الجميع أنه لا يمكن بناء مستقبل في المنطقة على أسس الكراهية والبغضاء، وأنه وفقاً لهذا المفهوم وتماشياً مع المسؤولية التاريخية ستواصل تركيا السعي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أمنياته في أن تضع أرمينيا سياساتها الحالية جانباً وأن تغتنم الفرصة التاريخية من المنصة السداسية للتعاون بين دول منطقة القوقاز.

وترحم وزير الدفاع التركي على الشهداء الذين كان لهم النصيب الأكبر في تحرير إقليم "قره باغ"، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن النصر العظيم الذي حققه الجيش الأذربيجاني خلال 44 يوماً من النضال هو نتاج 30 عاماً من المثابرة والإيمان والتصميم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلن الرئيس إلهام علييف تاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

إلا أنه تراجع عن قراره في 3 ديسمبر/كانون الأول لمصادفة ذلك التاريخ وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 نوفمبر/تشرين الثاني "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us