أعاد مشهد محاولة اغتيال الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بطائرة مُسيَّرة مُفخَّخة استهدفت منزله في بغداد ليلة الأحد، إلى الأذهان سلسلة من حوادث اغتيالات سياسية لشخصيات عامة وصحفيين محليين وأجانب في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وعلى مدار 18 عاماً عانى العراق حالة أمنية غير مستقرّة تسبّبت في مقتل مئات الآلاف من الشعب العراقي وتشريد ملايين منه، إذ أدّى الغزو والاحتلال إلى العنف الطائفي الذي تسبّب في نزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين. وقدّرت منظمة الهلال الأحمر العراقي عدد النازحين الداخليين الإجمالي بما يقارب 2.3 مليون في عام 2008.

وتخلّل العنف الطائفي مشاهد اغتيالات مروّعة بات سماع دويها معتاداً لدى الشارع العراقي.

عقيلة علي حسين الهاشمي

سياسية عراقية وُلِدت في النجف عام 1953، حاصلة على الدكتوراه في الأدب الفرنسي من جامعة السوربون. انضمّت عقيلة إلى العمل في وزارة الخارجية العراقية عام 1979، ثمّ عملت في برنامج "النفط مقابل الغذاء"، وكانت إحدى 3 نساء فقط في مجلس الحكم العراقي عام 2003.

توُفّيت السياسية العراقية يوم 25 سبتمبر/أيلول 2003 بعد خمسة أيام من إصابتها بجروح بليغة بعملية اغتيال أمام منزلها في بغداد.

سيرجيو فييرا دي ميلو

دبلوماسي برازيلي الجنسية عمل لدى الأمم المتحدة، قُتِل في تفجير مبنى الأمم المتحدة في بغداد يوم 19 أغسطس/آب 2003 بسيارة مفخّخة، وقُتل معه ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم عراقيون وأجانب، وجاءت هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من الغزو الأمريكي للعراق.

تبنّى التفجير في ما بعد تنظيم "التوحيد والجهاد" بزعامة أبو مصعب الزرقاوي الذي أصبح في ما بعد جزءاً من تنظيم القاعدة.

عز الدين سليم

الرئيس السابق لمجلس الحكم العراقي الانتقالي، اغتِيلَ صباح يوم الاثنين 17 مايو/أيار 2004، وتبنّت اغتياله كذلك جماعة "التوحيد والجهاد" ذات الصلات بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكان برفقة سليم حين اغتيلَ صديقه المقرّب طالب قاسم الحجامي الملقّب بـ"أبو محمد العامري"، وابن أخيه أسعد عبد الإمام عثمان، وأربعة من طاقم الحماية الشخصية.

سعدون عنتر نصيف الجنابي

عمل محامي دفاع خلال محاكمة صدام حسين، وكان واحداً من محاميَين يمثّلان عواد البندر، وكان رئيس فريق الدفاع في المحاكمة.

اختطف الجنابيَّ عشرةُ مسلّحين ملثّمين يرتدون زي الشرطة العراقية، بعد يوم واحد من بدء المحاكمة. وعثرت قوات الأمن العراقية على جثته في وقت متأخّر مساء الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2005 وراء مسجد بحيّ أور شمال شرقيّ بغداد.

أطوار بهجت

صحفية ومراسلة وأديبة من مواليد مدينة سامرّاء، عملت في عدّة فضائيات وصحف ومجلات من بينها قنوات العراق الفضائية، والجزيرة، والعربية.

اختُطِفت بهجت واغتيلت مع طاقم العمل المرافق لها في أثناء تغطيتها تفجير ضريح العسكريين في سامرّاء صباح الأربعاء 22 فبراير/شباط 2006 على يد مسلَّحين ينتمون إلى جماعات مجهولة.

عبد الستار أبو ريشة

يُنسب إليه الفضل في تأسيس شرطة الأنبار المحلية لحفظ الأمن إبّان انسحاب القوات الأمريكية من مدن محافظة الأنبار، وساهم في إطلاق سراح المعتقلين من أهالي الأنبار البالغ عددهم نحو 20 ألف معتقل.

اغتيل أبو ريشة مع ثلاثة من حراسه في 13 سبتمبر/أيلول 2007 بعبوة ناسفة مزروعة على الطريق بالقرب من بوابة منزله في الرمادي، فيما أعلن تنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم، واعتُقل ابن عمه حارسُة الشخصي لاتهامه بالتورّط في الجريمة.

بولص فرج رحو

أحد أساقفة الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية بمدينة الموصل العراقية. اختطفته جماعة من المسلّحين بتاريخ 29 فبراير/شباط 2008 في طريق مغادرته الكنيسة.

وفي يوم 13 مارس/آذار 2008 عُثِر على جثة المطران قرب مدينة الموصل، ولم تُحدَّد رسمياً الجهة التي أقدمت على خطفه ولا سبب وفاته.

حارث محيي الدين عبد العبيدي

نائب في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق العراقية ورئيس كتلتها في المجلس، كان يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي.

اغتيل عبد العبيدي يوم 12 يونيو/حزيران 2009 في هجوم مسلّح عقب أدائه خطبة وصلاة الجمعة في مسجد الشواف غربي العاصمة بغداد على يد فتى في الخامسة والعشرين من العمر. وكشفت قيادة عمليات بغداد أن مرتكب عملية الاغتيال يُدعى أحمد جاسم إبراهيم، وأنّها تمكنت من قتله في أثناء عمليات المداهمة.

منير القافلي

عضو اللجنة التنفيذية في الجبهة التركمانية العراقية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة كركوك.

اغتيلَ القافلي في 24 يونيو/حزيران 2014 إثر اعتراض مجموعة مسلّحة السيارة التي كانت تُقِلّه في حي العسكري بمدينة كركوك، وبدأت إطلاق النار تجاهه، مما أدّى إلى إصابته في رأسه، ومصرعه في الحال.

قاسم سليماني

جنرال إيراني يُعتبر "مهندس الاستراتيجية الإيرانية" في الشرق الأوسط، وقُتل معه أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي. اغتيل في 3 يناير/كانون الثاني 2020 بضربة أمريكية بطائرة مُسيَّرة قرب مطار بغداد.

وكان الجنرال سليماني قائد فيلق القدس المكلَّف العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.