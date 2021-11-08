يحيي الأذربيجانيون الاثنين، ذكرى "يوم النصر" الذي يوافق انتصار قوات بلادهم على نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باغ.

وفي هذا الإطار شهدت العاصمة باكو مسيرة شارك فيها المواطنون وطلاب الثانوية العسكرية، إلى جانب فرسان حرس الحدود.

وحمل آلاف المشاركين في المسيرة الأعلام الأذربيجانية والتركية، فيما حمل طلاب الثانوية العسكرية علماً لبلادهم بطول 440 متراً، في إشارة إلى الأيام الـ44 التي استمرت فيها الاشتباكات في قره باغ.

كما أطلق المشاركون في المسيرة هتافات تؤكّد أذربيجانية قره باغ.

وشهدت احتفالات أذربيجان تشكيل "قبضة حديدية" بشرية، أسفلها عبارة "يوم النصر".

وجرت الفاعلية على ساحل بحر قزوين، بتنظيم من جمعية التنمية الإقليمية التابعة لـ"صندوق حيدر علييف"، عطفاً على عبارة "قبضة حديدية" التي يستخدمها الرئيس إلهام علييف في أثناء خطاباته.

ويوافق اليوم تحرير القوات الأذربيجانية مدينة شوشة الاستراتيجية في قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الرئيس إلهام علييف تاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

إلا أنه تراجع عن قراره في 3 ديسمبر/كانون الأول، لمصادفة ذلك التاريخ وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلن 8 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة بعد تحريرها.