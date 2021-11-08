رصدت المؤسسة الحقوقية "فرونت لاين ديفندرز" برنامج تجسس إسرائيلي على هواتف نقالة لستة حقوقيين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، يعملون في مؤسسات صنفتها الحكومة الإسرائيلية "إرهابية".

وقالت مؤسسة FLD في تقرير الاثنين إنها اكتشفت استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة "NSO" الإسرائيلية، لـ"اختراق أجهزة الهاتف التابعة لـ6 مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان".

وأضافت أنه "في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021 اتصلت منظمة الحق، وهي منظمة حقوقية في فلسطين، بفرونت لاين ديفندرز بشأن هاتف أحد العاملين فيها وإمكانية اختراقه ببرنامج تجسس".

وتابعت: "أجرت فرونت لاين ديفندرز بالمشاركة مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحقيقاً تقنياً، ووجدت أن الجهاز اختُرق في يوليو/تموز 2020 ببرامج تجسس جرى بيعه من قبل مجموعة NSO، ومقرها إسرائيل".

وأوضحت المؤسسة أنها أجرت تحليلاً جنائياً للسجلات المستخرجة من الهواتف، وتشمل الأسماء والتفاصيل الأخرى حول العمليات أو التطبيقات أو التعليمات البرمجية التي جرى تشغيلها على الهاتف.

وأشارت المؤسسة إلى أنها بدأت التحقيق في أجهزة أخرى تخص أعضاء في 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية، ووجدت أن 5 أجهزة إضافية جرى اختراقها باستخدام نفس برنامج التجسس.

ولفتت إلى أنها "شاركت البيانات التي جمعتها من الهواتف مع مختبرَي (Citizen Lab) و(Security Lab) التابع لمنظمة العفو الدولية من أجل إجراء مراجعة مستقلة".

وقالت: "أكد المختبران بثقة عالية استنتاج فرونت لاين ديفندرز، وأن الهواتف قد جرى اختراقها باستخدام برنامج بيغاسوس".

وأشارت إلى أن ثلاثة ضحايا وافقوا على الكشف عن هويتهم، وهم: غسان حلايقة، مدافع عن حقوق الإنسان يعمل في مؤسسة "الحق"، وأبي العبودي، المدير التنفيذي لمركز "بيسان" للبحث والتطوير، وصلاح حموري، محامي وباحث ميداني في مؤسسة "الضمير" لدعم الأسير وحقوق الإنسان.

ولم تعلق الشركة المصنعة لبرنامج التجسس أو السلطات الإسرائيلية على تقرير "فرونت لاين ديفندرز" حتى الآن.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية رائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "منظمات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.

والمنظمات هي: الضمير، والحق، والدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.